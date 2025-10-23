Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Главные темы, которые сегодня обсудят Александр Савенко, Константин Калиниченко и Андрей Маковский:

«И никакой самодеятельности!»: надо ли еще больше «вертикализировать» муниципальную власть?

Игорная зона или сухой закон? Какие из инициатив других регионов следовало бы применить в Псковской области, а какие — ни в коем случае?

Власть и СМИ: во что превратился Псковский медиафорум и какую пользу он приносит?

Телефон прямого эфира — 56-73-72.