Общество

Андрей Маковский и Алла Сердцева стали финалистами конкурса «Знание.Лектор»

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона всероссийского конкурса «Знание.Лектор». Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, среди финалистов два жителя Псковской области.

Фото: Российское общество «Знание»

Лекторы из Псковской области выступили перед экспертным советом на площадке Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Псковского областного института повышения квалификации работников образования. Финалистами конкурса стали Алла Сердцева и Андрей Маковский.

Алла Сердцева работает начальником отдела по работе со студенческими отрядами Псковского государственного университета и расскажет о том, какие управленческие навыки молодые вожатые могут развить во время работы в детском лагере.

Андрей Маковский занимает пост заместителя председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. В своей лекции он объяснит понятие «культурный код» через социальные практики, праздники, героев и ценности.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль отметил разнообразие финалистов: самому молодому участнику — 22 года, а самому старшему — 64 года. Среди финалистов девять участников СВО и 337 человек занимаются благотворительностью и волонтерством. Для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала семейным делом, так как их близкие также являются лекторами общества «Знание».

Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% из них работают в сфере образования и науки, среди них кандидаты и доктора наук, а также почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.

110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе, а также набор техники и другие ценные призы.

Напомним, что ранее объявили финалистов в номинации «Юный лектор», среди которых оказались 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов России.