Общество

Совфед назначил дату рассмотрения закона о круглогодичном призыве в армию

Совфед на заседании 29 октября планирует рассмотреть закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря - на основании указа президента, этот вопрос включен в повестку.

В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Документом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.

Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы, пишет РИА Новости.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов ранее сообщил, что Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении соответствующий законопроект, затем он поступит на рассмотрение в Совфед.