Ежегодно в Псковской области выявляют порядка 400 случаев рака молочной железы. Такими сведениями поделился врач-онколог, хирург Сергей Калиновский в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Рак молочной железы в Псковской области у женщин занимает первое место по статистике. Ежегодно выявляется порядка 400 новых случаев рака. По процентам, это 21% от всей заболеваемости раком у женщин Псковской области. Сейчас на диспансерном наблюдении по раку молочной железы в Псковской области состоит около четырех тысяч женщин. Это те женщины, которые уже прошли комбинированное лечение и наблюдаются. Потому что при таком диагнозе наблюдение обязательное, ежегодное. Некоторые женщины проходят до 4-5 осмотров в год при данном заболевании. Всё зависит от стадии заболевания, от конкретной клинической ситуации, когда у врачей есть какие-то подозрения насчет прогрессирования, рецидива болезни. Такие женщины к нам приглашаются намного чаще, чтобы они находились на динамическом наблюдении, чтобы вовремя можно было выявить, если болезнь вернется, потому что такие ситуации имеют место быть», - сказал онколог.

Он отметил, что при раке молочной железы один из самых низких показателей смертности среди пациентов.

«Если говорить о смертности при раке молочной железы, то порядка 8-9% женщин умирают от данной болезни. Если мы сравним эти проценты смертности с другими онкологическими заболеваниями, то это достаточно низкий процент смертности по той причине, что если мы возьмем процент смертности, например, при раке легкого или рака желудка, то там будут совершенно другие цифры», - добавил Сергей Калиновский.