Идеи псковичей получили поддержку Совета Молодёжных парламентов при ПАСЗР

Рекомендации «круглого стола» по регулированию использования электросамокатов, прошедшего по инициативе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, лягут в основу проекта обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину. Такое решение принято в Санкт-Петербурге на заседании Совета Молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Молодёжный форум с участием представителей всех субъектов СЗФО проходит в рамках 68-й Конференции ПАСЗР. Псковскую область представляют председатель Молодёжного парламента Александра Бойко и её заместитель Дарья Морозова.

Состоявшаяся в Пскове дискуссия по проблематике, связанной с безопасностью использования средств индивидуальной мобильности, нашла отклик в других регионах.

«В ходе анализа действующего законодательства и практики применения Правил дорожного движения мы обратили внимание на существенную правовую неопределённость в отношении электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Сегодня в определении этой категории транспортных средств законодателем не обозначен чёткий порог мощности электродвигателя, что создаёт так называемую "серую зону" - когда отдельные устройства по своим характеристикам фактически являются мопедами, но юридически к ним не относятся», - обратила внимание на правовой пробел и необходимость его устранения Дарья Морозова.

Совет Молодёжных парламентов при ПАСЗР поручил коллегам из Псковской области подготовить текст соответствующего обращения в правительство РФ, которое, в случае поддержки областным Собранием депутатов, будет направлено на рассмотрение в постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам.

Ещё одна инициатива Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов также оказалась востребована за пределами своего региона. В марте 2025 года был запущен пилотный цикл образовательного проекта для членов Молодёжных парламентов Северо-Западного федерального округа. За два месяца было проведено 7 лекций, необходимых для эффективной общественно-политической деятельности и реализации молодёжных инициатив.

«Проект получил хорошую обратную связь, которая стала новым толчком для дальнейшей работы. Наша команда совместно с Псковским областным Собранием депутатов проработала методические рекомендации и создала продукт для обучения в онлайн и офлайн режиме», - рассказала о проекте Александра Бойко. По словам председателя молодёжного парламента, этот образовательный модуль - не формальность, а продуманная и востребованная экосистема знаний, построенная на реальных запросах молодых парламентариев Северо-Запада.