Причины рака молочной железы перечислил псковичам онколог

Основные причины возникновения рака молочной железы перечислил врач-онколог, хирург Сергей Калиновский в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Вторым фактором врач обозначил гормональную нагрузку на организм женщин.
«Ранее начало месячных и поздняя менопауза тоже могут быть фактором, потому что организм женщины находится в постоянной гормональной нагрузке. Эта длительная нагрузка является одним из факторов развития рака молочной железы. Это два основных момента на которые мы повлиять никак не можем», - добавил онколог.
Фактор, на который женщины в силе повлиять, по мнению врача, это соблюдение здорового образа жизни.
«Те моменты, на которые мы можем повлиять — это, как бы банально не звучало, соблюдение здорового образа жизни. Доказано, что употребление алкоголя и никотина повышают риск развития рака. Бесконтрольный прием гормональных препаратов (когда женщина сама себе их назначает, принимает бесконтрольно, например, для контрацепции, более 10 лет), конечно, эта история заканчивается плохо. Данные женщины обращаются к нам спустя какое-то время с узловыми образованиями в молочной железе, которые при обследовании оказываются раком. По молочной железе нет какого-то доказанного вредного продукта, вроде гамбургеров или чипсов», - заключил Сергей Калиновский.