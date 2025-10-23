Общество

Причины рака молочной железы перечислил псковичам онколог

Основные причины возникновения рака молочной железы перечислил врач-онколог, хирург Сергей Калиновский в эфире программы «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Порядка 10% случаев рака молочной железы — это генетические мутации. За их счет развивается заболевание. На это мы никак не сможем повлиять. Для выявления женщины проходят BRCA-тестирование (генетическое исследование (обычно методом секвенирования по образцу крови), которое выявляет наследственную предрасположенность к раку молочной железы, яичников и других органов — прим.ред.). За этим исследованием мы отправляем их в НИИ имени Петрова. Выявляются редкие мутации, которые также научно исследуются. Есть ситуации, когда мама болеет раком, ее сестра болеет раком, их тетя болеет раком, а при исследовании на BRCA-мутации никаких генетических мутаций не выявляется. Такие спорадические случаи бывают. Просто мы, наверное, еще не знаем, какие еще генетические мутации задействованы», - сказал Сергей Калиновский.

Вторым фактором врач обозначил гормональную нагрузку на организм женщин.

«Ранее начало месячных и поздняя менопауза тоже могут быть фактором, потому что организм женщины находится в постоянной гормональной нагрузке. Эта длительная нагрузка является одним из факторов развития рака молочной железы. Это два основных момента на которые мы повлиять никак не можем», - добавил онколог.

Фактор, на который женщины в силе повлиять, по мнению врача, это соблюдение здорового образа жизни.

«Те моменты, на которые мы можем повлиять — это, как бы банально не звучало, соблюдение здорового образа жизни. Доказано, что употребление алкоголя и никотина повышают риск развития рака. Бесконтрольный прием гормональных препаратов (когда женщина сама себе их назначает, принимает бесконтрольно, например, для контрацепции, более 10 лет), конечно, эта история заканчивается плохо. Данные женщины обращаются к нам спустя какое-то время с узловыми образованиями в молочной железе, которые при обследовании оказываются раком. По молочной железе нет какого-то доказанного вредного продукта, вроде гамбургеров или чипсов», - заключил Сергей Калиновский.