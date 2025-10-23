Общество

Максимальное пособие по беременности и родам составит 955 тысяч рублей

В России максимальный размер пособия по беременности и родам составит 955 тысяч рублей в 2026 году, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году», — сказала Татьяна Буцкая.

Госдума 22 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Также был принят в первом чтении проект бюджета Соцфонда РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, пишет РИА Новости. Документы были внесены правительством РФ. Второе чтение запланировано на 18 ноября.