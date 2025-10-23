Общество

В псковской деревне Ваулино благоустроили заболоченный пустырь

В деревне Ваулино Писковичской волости преобразовали заболоченный пустырь в благоустроенную общественную зону отдыха для жителей всех возрастов, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем посте на странице «ВКонтакте».

Фото: страница «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Эта идея обсуждалась с 2018 года: участок требовал особого подхода, так как изначально представлял собой болото, куда было «страшно заходить», рассказала глава района.

Благодаря инвестиционному соглашению с правительством региона, активной позиции жителей и ТОС, а также содействию администрации района и волости проект реализовали. Инвестор «СМУ-173», который строит рядом коттеджный поселок, выполнил свои социальные обязательства под руководством Сергея Иванова. Важную роль сыграла глава волости Наталья Волкова, тесно взаимодействовавшая с местными жителями.

«От души благодарю всех, кто принял в этом комплексном проекте участие! Отмечу, нам повезло с инвестором: "СМУ-173", — написала Наталья Федорова. — Этому проекту было бы трудно состояться без главы волости Натальи Волковой - ее взаимодействие с местными жителями дорогого стоит и принесло хороший результат».

На улице Киршинской открыли детскую и универсальную спортивную площадки.

Весной инвестор установит футбольные ворота и мачты под волейбольную сетку. В дальнейшем жители смогут наполнять пространство новыми элементами с помощью инструментов ТОС.