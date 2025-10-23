Общество

«Семейные ценности»: Формы устройства детей-сирот в семьи. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 октября.

Речь шла о формах устройства детей-сирот в семьи. Какие из них наиболее популярны? Какие категории детей-сирот проще устраиваются в семьи, а какие сложнее и почему? На какие меры поддержки могут рассчитывать семьи, которые берут детей-сирот? Каков «портрет» типичной семьи, которая берет на усыновление/воспитание ребенка-сироту? Какие требования к таким семьям предъявляются?

На эти и многие другие вопросы ответила консультант отдела опеки, попечительства министерства социальной защиты Псковской области Наталья Никонова.