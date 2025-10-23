Псковcкая обл.
Общество

Об истинной природе возникновения папиллом рассказал онколог 

24.10.2025

Правду о папилломах и их влиянии на здоровье рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», кандидат медицинских наук, врач-онколог Елена Чулкова. 

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

С точки зрения медицины важно правильно дифференцировать термины. Папилломы, как правило, ассоциируются с вирусом папилломы человека (ВПЧ), который действительно может вызвать образование новообразований на коже. Однако в повседневной жизни многие люди ошибочно используют это название для обозначения любых мелких доброкачественных кожных образований.

Как отметила Елена Чулкова, прямой причинно-следственной связи между папилломами, вызванными ВПЧ, и такими состояниями, как инсулинорезистентность или заболевания печени, не существует. Вирус воздействует преимущественно на клетки кожи и слизистых оболочек, и его наличие не указывает на системные метаболические нарушения.

Акрохордоны и их связь с заболеваниями

«Часто ошибочно называемые папилломами, акрохордоны (мягкие фибромы) имеют другую природу и могут служить маркерами системных заболеваний. Научные исследования показывают, что множественные акрохордоны могут быть сигналами о наличии инсулинорезистентности или гиперинсулинемии. Высокий уровень инсулина способствует пролиферации клеток кожи, что именно и приводит к образованию акрохордон. Поэтому наличие множественных образования на коже может стать причиной для обращения к эндокринологу для более глубокого обследования», — рассказывает врач.

Спонтанное исчезновение папиллом

Одним из интересных аспектов является способность папиллом, вызванных ВПЧ, исчезать самостоятельно. Эффективность клеточного иммунитета обуславливает способность T-лимфоцитов распознавать и уничтожать инфицированные кератиноциты. Согласно информации из рецензируемой литературы, до 78% случаев вульгарных бородавок наблюдают спонтанный регресс, особенно у детей и подростков. Напротив, акрохордоны, будучи не связаны с вирусами, не исчезают самостоятельно и требуют механического удаления, если они представляют собой эстетическую проблему.

Как отличить папиллому от других новообразований?

Чтобы правильно оценить состояние кожи, важно знать, что самостоятельная диагностика не является надежной. Доброкачественные образования, такие как себорейный кератоз или меланома, могут имитировать папиллому. Окончательный диагноз устанавливает только врач-дерматолог с помощью дерматоскопии или гистологического исследования.

Элементы, требующие внимания, включают:

  • Асимметрия (A): Края образований не симметричные.
  • Границы (B): Неровные или мутные края.
  • Цвет (C): Неравномерная окраска.
  • Диаметр (D): Более 6 мм в размере.
  • Эволюция (E): Любые изменения в образовании.

Если наблюдаются хотя бы несколько из этих признаков, настоятельно рекомендуется обратиться к дерматологу.

Вопросы о связи папиллом с системными заболеваниями требуют четкого понимания. В то время как папилломы, вызванные ВПЧ, сами по себе не являются предвестниками серьезных заболеваний, акрохордоны могут сигнализировать о метаболических нарушениях, таких как инсулинорезистентность. Внимательность к своим кожным образованиям и своевременные консультации с врачом помогут избежать возможных осложнений и сохранить здоровье, пишет RuNews24.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
