Общество

Соцфонд предупредил о досрочной выплате пенсий за ноябрь

Пенсионерам, получающим пенсию 3 и 4 ноября, начислят ее досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда.

«В связи с приближающимися ноябрьскими праздниками часть пенсионеров в России досрочно получат пенсию в следующем месяце. Предпраздничная выплата коснется всех, кому деньги поступают через банк, почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — говорится в публикации.

Так, тем, у кого выплата пенсии приходится на 3 и 4 ноября, ее перечислят 1 ноября. С 5 ноября доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику, пишет РИА Новости.

В Соцфонде добавили, что это касается всех видов пенсий — страховых, социальных, накопительных, пенсий по старости и по инвалидности. Если вместе с пенсией приходят другие выплаты, их также перечислят досрочно.

При этом те, кому пенсию доставляют через «Почту России», получат деньги за ноябрь в привычные даты. Почтальоны начнут разносить пенсии с 3 ноября, с этого же времени ее можно будет получить в кассе почтового отделения.