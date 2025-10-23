Общество

Губернатор призвал переделать покрытие новой детской площадки на Запсковье

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый благоустроенный объект в городе Пскове, расположенный между домами №17Б на улице Звездной и №3 на улице Юности. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общая стоимость работ составила 8,7 миллиона рублей, и все они были успешно завершены в соответствии с контрактом.

В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы: устройство пешеходных дорожек, установка бортовых камней, создание площадок под скамейки из тротуарной плитки, обустройство проездов для автотранспорта, установка малых архитектурных форм (три скамейки и три урны), озеленение территории с устройством газона, подготовка основания под спортивную площадку с использованием резиновых плит, установка уличного спортивного оборудования, включая тренажеры и комплекс «Воркаут».

Отметим, что дополнительно выполнено устройство покрытия детской площадки из плиток на основе резиновой крошки площадью 224 квадратных метра, начата установка детского игрового комплекса для ребят в возрасте от 6 до 12 лет, а также качели «Гнездо» для детей 3-7 лет. Стоимость работ - 2,2 миллиона рублей.

В целях повышения безопасности территории также была организована система видеонаблюдения: установлены четыре камеры с интеграцией в сеть АПК «Безопасный город».

Михаил Ведерников обратился к главе города Борису Елкину с просьбой переделать покрытие на детской площадке, поскольку оно уложено неравномерно.

«Объект ещё не прошел приёмку. Переделаем, Михаил Юрьевич», - заверил губернатора Борис Елкин.

В ходе посещения объекта к губернатору обратились местные жители с просьбой усилить контроль над распространением наркотических средств в районе. В свою очередь Михаил Ведерников подчеркнул, что такая работа на территории региона активно ведётся.

«Попрошу коллег усилить надзор», - ответил губернатор.