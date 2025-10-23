Общество

От отравлений в Псковской области за девять месяцев умерли 44 человека

За 9 месяцев текущего года в Псковской области зарегистрировали 140 случаев острых отравлений химической этиологии. Из них 44 с летальным исходом — это составляет 31,4% от общего числа. Чаще всего случаи отравлений фиксируют в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Мужчины составляют большинство пострадавших — 80 случаев (57,1%), женщины — 60 случаев (42,9%). Основной причиной острых отравлений остаются лекарственные препараты. На втором месте — спиртосодержащие продукты, на третьем — наркотики. Также зарегистрировали четыре случая отравления разъедающими веществами, два — пестицидами, один — окисью углерода. От укусов змей пострадали пять человек.

В основном поражено взрослое население, но среди детей до 14 лет зарегистрировали 31 случай отравления. Большинство детей (23 человека) получили отравление из-за ошибочного приема лекарств. Отравления спиртными напитками зафиксировали у двоих детей, остальные шесть случаев связаны с другими химическими веществами. Все дети выздоровели, случаев отравления наркотиками среди них не зафиксировали.

У подростков 15-17 лет зафиксировали семь отравлений — пять связаны со спиртосодержащими продуктами и два — с лекарственными препаратами. Все подростки успешно выздоровели.

Чаще всего отравляются безработные, а обстоятельства большинства случаев — случайные: самоотравления, ошибки при приеме лекарств, побочные реакции или непереносимость. Преднамеренные отравления происходят реже.

Основной причиной смерти при отравлениях становится алкоголь. Зафиксировали 27 летальных исходов, из них 23 человека погибли после отравления этанолом, три — метанолом, один — суррогатом алкоголя. От наркотиков умерли 15 человек: девять — после отравления метадоном, пять — синтетическими наркотиками, один — психодислептиками.

Групповые и массовые отравления в регионе не зафиксированы.