От отравлений в Псковской области за девять месяцев умерли 44 человека

За 9 месяцев текущего года в Псковской области зарегистрировали 140 случаев острых отравлений химической этиологии. Из них 44 с летальным исходом — это составляет 31,4% от общего числа. Чаще всего случаи отравлений фиксируют в Пскове, Псковском районе и Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.
Мужчины составляют большинство пострадавших — 80 случаев (57,1%), женщины — 60 случаев (42,9%). Основной причиной острых отравлений остаются лекарственные препараты. На втором месте — спиртосодержащие продукты, на третьем — наркотики. Также зарегистрировали четыре случая отравления разъедающими веществами, два — пестицидами, один — окисью углерода. От укусов змей пострадали пять человек.
В основном поражено взрослое население, но среди детей до 14 лет зарегистрировали 31 случай отравления. Большинство детей (23 человека) получили отравление из-за ошибочного приема лекарств. Отравления спиртными напитками зафиксировали у двоих детей, остальные шесть случаев связаны с другими химическими веществами. Все дети выздоровели, случаев отравления наркотиками среди них не зафиксировали.
У подростков 15-17 лет зафиксировали семь отравлений — пять связаны со спиртосодержащими продуктами и два — с лекарственными препаратами. Все подростки успешно выздоровели.
Основной причиной смерти при отравлениях становится алкоголь. Зафиксировали 27 летальных исходов, из них 23 человека погибли после отравления этанолом, три — метанолом, один — суррогатом алкоголя. От наркотиков умерли 15 человек: девять — после отравления метадоном, пять — синтетическими наркотиками, один — психодислептиками.
Групповые и массовые отравления в регионе не зафиксированы.