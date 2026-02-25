 
Общество

Пушкиногорского иноагента Матвеева* приговорили к обязательным работам

Мировой судья судебного участка №16 Пушкиногорского района рассмотрел уголовное дело по обвинению Яна Матвеева* в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что Матвеев*, являясь лицом, включенным в реестр иностранных агентов, будучи привлеченным к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента дважды в течение одного года, в 2024 году вновь опубликовал информационные материалы в мессенджере без указания на то, что они распространены иностранным агентом.

Его признали виновным в совершении преступления и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.

