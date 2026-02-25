 
Общество

Депутаты Госдумы предложили создать «индекс дружелюбия» школ

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева, Ярослав Самылин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать «индекс дружелюбия» школ, отражающий уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, на основе анонимных опросов среди обучающихся. Соответствующее обращение подготовлено на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность проведения в общеобразовательных организациях ежегодных анонимных опросов среди обучающихся о распространенности травли, издевательств и конфликтов. На основе полученных данных возможно формирование сравнительного показателя — "индекса дружелюбия" школы, отражающего уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды», - сказано в документе.

Депутаты уточнили, что сбор данных может осуществляться в электронном формате через «Госуслуги», что обеспечит анонимность, достоверность и сопоставимость информации, пишет РИА Новости

Создание «индекса дружелюбия», по мнению авторов, станет инструментом ранней диагностики и профилактики травли, позволит учащимся безопасно сообщать о проблемах, а органам власти — принимать проактивные меры по улучшению психологического климата в школах. Это, по их словам, особенно актуально в условиях кадрового дефицита педагогов-психологов и отсутствия возможности установления обязательных нормативов их штатной численности в каждой общеобразовательной организации.

