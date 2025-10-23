Общество

Юрист разъяснила, кого могут лишить прав за пьяную езду на электросамокате

Возможность лишения прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде зависит от технических характеристик транспортного средства, рассказала Член Международной Ассоциации Юристов и Медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

По ее словам, они подразделяются на маломощные (до 0,25 кВт и максимальной скоростью до 25 км/ч, массой до 35 килограммов) и мощные (свыше 0,25 кВт, скорость до 50 км/ч).

В первом случае права на управление не нужны, за нетрезвую езду полагается штраф до 1,5 тысяч рублей. Вторая группа считается транспортным средством, для которого нужны права категории «М». На них распространяются все нормы ПДД, пишет «Прайм».

«За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав», - указала Безмаленко.

Согласно последним постановлениям Верховного суда РФ, такие решения выносят все чаще, поэтому следует беспрекословно соблюдать правила, добавила она.