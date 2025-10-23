Общество

Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев

23 октября на 68-м году жизни скончался экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев, сообщила Псковской Ленте Новостей жена ушедшего.

Фото: Елена Большакова

Как сообщила супруга, его жизненный путь был наполнен значительными достижениями и важными вехами. Олег Сергеев долгие годы возглавлял Павскую среднюю школу в Порховском районе, а также занимал должности заведующего кабинетом руководящих кадров Псковского областного института усовершенствования учителей и экс-председателя Фонда имущества Псковской области. Кроме того, он работал специалистом-экспертом-референтом в Межрегиональном ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Отпевание Олега Сергеева состоится 26 октября в 11:00 в Церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца по адресу: Псков, улица Советская, дом 18.