Общество

Ушел из жизни экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев

25.10.2025 18:20|Псков

23 октября на 68-м году жизни скончался экс-председатель Фонда имущества Псковской области Олег Сергеев, сообщила Псковской Ленте Новостей жена ушедшего.

Фото: Елена Большакова

Как сообщила супруга, его жизненный путь был наполнен значительными достижениями и важными вехами. Олег Сергеев долгие годы возглавлял Павскую среднюю школу в Порховском районе, а также занимал должности заведующего кабинетом руководящих кадров Псковского областного института усовершенствования учителей и экс-председателя Фонда имущества Псковской области.  Кроме того, он работал специалистом-экспертом-референтом в Межрегиональном ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Отпевание Олега Сергеева состоится 26 октября в 11:00 в Церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца по адресу: Псков, улица Советская, дом 18.

