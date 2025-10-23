Общество

Александр Козловский поздравил Станцию переливания крови Псковской области с 65-летней годовщиной

Александр Козловский вручил благодарственные письма главному врачу, ветеранам и действующим сотрудникам Станции переливания крови Псковской области благодарственные письма за многолетний добросовестный труд в честь 65-летия станции, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

«Псковское региональное отделение Союза машиностроителей России гордится многолетним сотрудничеством со станцией переливания крови. Совместные донорские акции, в которых активно участвуют работники машиностроительных предприятий, стали важной частью нашей общерегиональной миссии – заботы о жизни и здоровье людей», - отметил Александр Козловский.

На торжественном мероприятии по случаю юбилея политик лично поблагодарил коллектив станции за высокий профессионализм, неравнодушие и готовность прийти на помощь. Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы.

«Именно они заложили традиции, создали фундамент, на котором строится сегодняшняя работа станции. Их опыт, мудрость и преданность делу стали ориентиром для новых поколений специалистов. С большим удовольствием вручил Любови Малыхиной, ветеранам и действующим сотрудникам станции благодарственные письма за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие здравоохранения региона. Спасибо коллективу станции переливания крови Псковской области за спасённые жизни, верность долгу и за то, что каждый день сотрудники службы дарят людям самое ценное – надежду», - отметил Александр Козловский.