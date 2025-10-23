Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове

Педиатрическая школа Северо-Западного федерального округа, посвященная обучению медицинских работников области, прошла в Пскове. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством здравоохранения Псковской области и Союзом медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области.
Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области/ Telegram-канал
Мероприятие прошло под руководством ведущего федерального эксперта — доктора медицинских наук, профессора Елены Булатовой.
Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс вместе с главным врачом Псковской детской городской поликлиники Эльвирой Мелех вошли в число сопредседателей школы.
Профессиональный диалог был сосредоточен на самых актуальных вопросах педиатрии:
В мероприятии принимали участие врачи-педиатры государственных медицинских учреждений Псковской области.