Педиатрическая школа СЗФО состоялась в Пскове

Педиатрическая школа Северо-Западного федерального округа, посвященная обучению медицинских работников области, прошла в Пскове. Мероприятие было организовано Министерством здравоохранения Российской Федерации, Министерством здравоохранения Псковской области и Союзом медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Министерство здравоохранения Псковской области/ Telegram-канал

Мероприятие прошло под руководством ведущего федерального эксперта — доктора медицинских наук, профессора Елены Булатовой.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Псковской области Мария Савдонс вместе с главным врачом Псковской детской городской поликлиники Эльвирой Мелех вошли в число сопредседателей школы.

Профессиональный диалог был сосредоточен на самых актуальных вопросах педиатрии:

ОРВИ: от простого к сложному. Как правильно лечить и предотвращать трагические исходы? Разбор реальных клинических случаев, включая скрытые пневмонии;

Детское питание и здоровое пищевое поведение. Новые стандарты для детей с особыми потребностями, включая правильный подбор молочных смесей;

Оценка физического развития. Работа с новыми нормативными документами для точной диагностики;

Тактика лечения на догоспитальном этапе. Как безопасно помочь ребенку;

Грамотное управление лихорадкой и др.

В мероприятии принимали участие врачи-педиатры государственных медицинских учреждений Псковской области.