Общество

Урок по дорожной безопасности провели для школьников в Новосокольниках

Инспектор по пропаганде БДД отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Новосокольнический» Мария Масловская провела урок по дорожной безопасности школьникам в МБОУ «Средняя школа города Новосокольники». Об этом сообщили в управлении госавтоинспекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Управление госавтоинспекции Псковской области/ Telegram-канал

Ребятам объяснили, почему в тёмное время суток так важно носить световозвращающие элементы. Наглядно продемонстрировали, как они работают и как их правильно размещать на одежде, рюкзаках, чтобы быть заметными для водителей.

Дети активно участвовали в беседе и обещали всегда соблюдать правила дорожного движения.