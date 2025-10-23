Общество

Александр Козловский: У жителей Пскова и Республики Беларусь особые отношения

Особые отношения связывают жителей Псковской области и Республики Беларусь. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в программе «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Мне кажется, у жителей Пскова и Беларуси особые отношения. Мы соседи, нас многое связывает. Я всегда не устаю повторять, что мое детство неразрывно связано было с поездками в Беларусь. У нас были и живут сейчас там друзья, товарищи, у многих там живут родственники. Белорусские дети учатся у нас на территории России, и наши дети учатся на территории Белоруссии. Мы похожи культурами, мы похожи нашими интересами, приоритетами, менталитетом. Ну и, конечно, здесь есть абсолютное понимание, что и партийная история тоже схожа», - высказал свое мнение Александр Козловский.

Он добавил, что псковичам необходимо пользоваться этой возможностью для обмена опытом.

«Мы должны использовать эту возможность для того, чтобы обмениваться опытом, объединять наши политические интересы. И тогда понимание наших идей у народов будет более точное. Это поможет нам укреплять наши связи и культурные, и социальные, и экономические. Поэтому я очень рад, что даже на таком районном уровне проводятся такие мероприятия, когда члены партии «Белой Руси» приезжают к нам в гости и вместе с нашими однопартийцами-единороссами проводят совместные мероприятия, которые проходят в дружеской, теплой обстановке», - сказал Александр Козловский.

Он добавил, что это отличная возможность наладить также экономическое сотрудничество между предприятиями России и Беларуси.