Общество

Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно

Обращения жителей Псковской области, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях, продолжают поступать в фонд «Земляки». Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал основатель фонда, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Фонд "Земляки" работает, обращений у нас более чем достаточно, работы хватает. Мы помогаем, в первую очередь, нашим жителям, которые попали в сложную жизненную ситуацию и тем, кому требуется помощь. Конечно, мы неравнодушны к братьям нашим меньшим, тем, кто остался без присмотра, без хозяина. На сегодняшний день приютам для бездомных животных, которые требуют внимания и помощи, мы тоже помогаем», - сообщил Александр Козловский.

Депутат поблагодарил жителей, которые откликаются на призывы фонда «Земляки». Он подчеркнул, что совместными усилиями удается решить проблемы и оказать помощь приютам.

«Понятно, что мы с этой проблемой справиться полноценно сами не можем, привлекаем жителей. Хочу сказать им большое спасибо. Мы продолжаем оказывать юридическую помощь тем, кто в ней нуждается, поддерживаем и пропагандируем наши предприятия, которые работают на территории Псковской области и замечательных людей. У нас еще очень много планов. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите наши новые проекты», - заключил Александр Козловский.

Напомним, что главной целью благотворительный фонд «Земляки» ставит решение самых актуальных проблем и поддержка людей, попавших в трудные жизненные ситуации.