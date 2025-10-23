Александр Козловский: У фонда «Земляки» работы более чем достаточно

Обращения жителей Псковской области, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях, продолжают поступать в фонд «Земляки». Об этом в эфире программы «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал основатель фонда, депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Депутат поблагодарил жителей, которые откликаются на призывы фонда «Земляки». Он подчеркнул, что совместными усилиями удается решить проблемы и оказать помощь приютам.
«Понятно, что мы с этой проблемой справиться полноценно сами не можем, привлекаем жителей. Хочу сказать им большое спасибо. Мы продолжаем оказывать юридическую помощь тем, кто в ней нуждается, поддерживаем и пропагандируем наши предприятия, которые работают на территории Псковской области и замечательных людей. У нас еще очень много планов. Я думаю, что в ближайшее время вы увидите наши новые проекты», - заключил Александр Козловский.
Напомним, что главной целью благотворительный фонд «Земляки» ставит решение самых актуальных проблем и поддержка людей, попавших в трудные жизненные ситуации.