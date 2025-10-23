Общество

Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе

Как работает депутат в округе и как планируется, какие объекты будут отремонтированы, рассказала депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы каждый год составляем план желаемых изменений в лучшую сторону в округе. Как правило, мы понимаем, что есть вещи, которые, наверное, не будут решены в этом году, мы их тоже закладываем. Ведь бывают моменты, когда экономятся средства, и вот мелкими шагами иногда бывает быстрее можно достичь своей цели. И это нередко, кстати. Конечно, хочется всё и сразу. И спортивную площадку, и детскую площадку, и капитальный ремонт, и фасад, и асфальт. Город большой, 15 округов, 15 депутатов. Каждый, естественно, борется за свой округ. И я понимаю, что есть очень-очень первоочередное, есть то, что можно отложить, но не всегда жители с этим согласны. Я разделяю их чаяния, что самое главное – это наш двор. Поэтому мы уже основные моменты наметили», - поделилась Галина Неваленная.

Дальше по итогам контрольного выезда составляется документ, который направляется в администрацию, где опять проговаривается, что хотелось бы, а дальше идет планирование, уточнила депутат.