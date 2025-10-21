Общество

Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО

Участницы фестиваля красоты «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день и фотосессию, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фотографии: Даниил Леонтьев

Каждая участница подошла к съемочному процессу по-разному: кто-то подобрал «фэмели-лук», кто-то сосредоточился на аксессуарах. В итоге каждая семья в кадре получилась аутентичной и непохожей на другие, отмечают организаторы фестиваля.

Дети и мужья участниц категории «Миссис» активно вовлеклись в процесс. Девушек категории «Мисс» поддержали родители и братья с сестрами.

Бьюти-команда TRASHENKOVA’s team включала Марину Тращенкову, Юлию Васильеву, Евгению Фурсу, Ilona Kozlova, Ирину Степанову, Sofa Mikhailova, Марию Шелест, Yulia Nalivaichenko, Анну Елистратову, Милу Хохлову, Дарью Самсонову и Снежанну Алекберову.

Локацией мероприятия стали ЖК «Семейный» и ЖК Smart.

Ранее участницы главного фестиваля красоты Псковской области «Мисс и Миссис Псков-2025» провели титульную фотосессию.

Финал фестиваля состоится 22 ноября в зале «Простория».