Лучшие полицейские Псковской области удостоены чести быть занесенными на Доску Почета

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в УМВД России по Псковской области состоялась торжественная церемония чествования лучших стражей порядка. Фотографии 27 сотрудников, добившихся значительных успехов в службе, будут размещены на ведомственной Доске Почета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в полиции.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Традиционно в канун Дня сотрудника органов внутренних дел из различных подразделений УМВД России по Псковской области выбираются кандидаты, добившиеся значительных успехов в оперативно-служебной деятельности, которые удостаиваются этого почетного права.

С приветственной речью к собравшимся обратился начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Он, в частности, отметил, что виновники сегодняшнего торжественного мероприятия являются достойным примером для молодого поколения полицейских.

Во встрече также принял также участие заместитель начальника УМВД полковник полиции Сергей Ащеулов. Начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Збарашевский огласил приказ о занесении фотографий сотрудников органов внутренних дел на Доску Почета УМВД России по Псковской области с вручением им специальных свидетельств.

Под аплодисменты собравшихся 27 стражам правопорядка были вручены эти свидетельства. Затем на фоне Доски Почета состоялось совместное памятное фотографирование Алексея Овсянникова с личным составом.