Общество

Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова создать ТОС

Встречу для жителей, посвященную созданию территориальных общественных самоуправлений (ТОС), анонсировал вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

Мероприятие состоится 1 ноября в 18:00 библиотеке «Библиолюб», расположенной по адресу: улица Николая Васильева, 83А. В ходе обсуждения жителям расскажут, как сформировать ТОС, какие для этого необходимы шаги и какую поддержку можно получить.

«Почему это важно? Потому что ТОС — это реальная возможность для жителей самим принимать решения и реализовывать проекты по благоустройству своих дворов и улиц: от детских площадок до освещения, озеленения и комфортной городской среды», — подчеркнул Антон Мороз.

Он также сообщил, что процесс создания ТОС в 3-м округе уже запущен. По его словам, поданы первые четыре заявления о создании ТОС: три на улице Новгородской и одно на улице Льва Толстого. Рассмотрение документов ожидается на ноябрьской сессии Псковской городской Думы. Следующим этапом станет принятие устава собственниками, проживающими в границах будущих ТОС.

Антон Мороз также призвал жителей присоединяться к числу активных горожан, чтобы совместно развивать дворы и делать их лучше.