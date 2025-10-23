Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
развивающие секции для детей
где подают лучший завтрак
Завершается строительство «Надвратного дома»
Города для людей
Город Рождества
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 29.10.2025 07:300 В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад 28.10.2025 22:251 Фильм, снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне 28.10.2025 22:000 Преимущества и недостатки стереотипов назвал психолог 28.10.2025 21:440 Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области 28.10.2025 21:300 Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова создать ТОС
 
 
 
Самое популярное 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 23.10.2025 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 22.10.2025 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад

29.10.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается увеличить минимальный размер компенсации родительской платы за детский сад.

Авторами инициативы стали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, а также Алексей Журавлев (партия «Родина»).

«Проект федерального закона разработан с целью увеличения минимального размера компенсации, предоставляемой родителям (законным представителям) в рамках материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Согласно инициативе, минимальный размер компенсации предлагается увеличить на 20 процентных пунктов: с 20% до 40% - за первого ребёнка, с 50% до 70% - за второго ребёнка и с 70% до 90% - за третьего и последующих детей.

Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит снизить финансовую нагрузку на семьи, обеспечить равный доступ к дошкольному образованию и укрепить демографическую политику государства, пишет РИА Новости.

«За последние годы плата за детские сады выросла, а компенсация осталась прежней. Это несправедливо по отношению к родителям, особенно к многодетным. Мы предлагаем восстановить баланс между затратами семьи и участием государства», - сказал Гусев 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 71 человек
29.10.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад 29.10.2025, 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области 28.10.2025, 22:251 Фильм, снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне 28.10.2025, 22:000 Преимущества и недостатки стереотипов назвал психолог
28.10.2025, 22:000 Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире 28.10.2025, 21:440 Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области 28.10.2025, 21:300 Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова создать ТОС 28.10.2025, 21:100 Лучшие полицейские Псковской области удостоены чести быть занесенными на Доску Почета
28.10.2025, 21:000 Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве 28.10.2025, 20:400 Навигация на Талабские острова завершится в ноябре 28.10.2025, 20:200 Конференция «Импульс Т1»: Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России 28.10.2025, 20:200 В Островском районе стартовала профильная смена «Поверь в себя-2025»
28.10.2025, 20:000 Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября 28.10.2025, 19:400 Невельский суд вынес приговор организатору контрабанды 89 кг гашиша 28.10.2025, 19:200 В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей 28.10.2025, 19:000 В полицию Псковского района требуются участковые, следователи и инспекторы ДПС
28.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 октября 28.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября 28.10.2025, 18:000 Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО 28.10.2025, 17:530 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта. ВИДЕО
28.10.2025, 17:500 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6. ВИДЕО 28.10.2025, 17:480 Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» работала в Изборске 28.10.2025, 17:411 «Позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного»: как превратить конфликты в возможности 28.10.2025, 17:290 В Псковской области уничтожат 50 зараженных калл из Германии
28.10.2025, 17:280 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6 28.10.2025, 17:171 Галина Неваленная о сиюминутных решениях, успехах и проблемах Запсковья 28.10.2025, 17:060 Судимую псковичку наказали за 11 ударов ножом по телу знакомого 28.10.2025, 17:010 На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль
28.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 28 октября 28.10.2025, 16:571 Депутат Госдумы предложила ввести в школах шведский стол 28.10.2025, 16:560 Действующая Миссис Россия станет ведущей финала конкурса красоты в Пскове 28.10.2025, 16:460 «Гайд-парк» с Галиной Неваленной: Для чего нужны контрольные выезды в округ. ВИДЕО
28.10.2025, 16:360 Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях 28.10.2025, 16:240 Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией 28.10.2025, 16:160 Подорожание товаров неизбежно: Юрий Сорокин прокомментировал повышение НДС 28.10.2025, 16:100 Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты»
28.10.2025, 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики 28.10.2025, 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе 28.10.2025, 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области 28.10.2025, 15:390 Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя
28.10.2025, 15:350 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать 28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог 28.10.2025, 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности 28.10.2025, 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте
28.10.2025, 14:590 До +10 градусов и дожди прогнозируют 29 октября в Псковской области 28.10.2025, 14:460 Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума 28.10.2025, 14:350 Скончался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов 28.10.2025, 14:200 Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник
28.10.2025, 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей  28.10.2025, 14:090 Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа 28.10.2025, 13:580 Великолучанам напомнили способы защиты от энтеровирусной инфекции 28.10.2025, 13:530 Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами
28.10.2025, 13:470 «VIP-персоны» на качелях. ФОТОРЕПОРТАЖ 28.10.2025, 13:350 Мероприятие по мотивам сериала Wednesday пройдет в псковском клубе «СтругановЪ» 28.10.2025, 13:290 Комету Lemmon запечатлели с территории Островского района 28.10.2025, 13:250 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз французских украшений на 1,5 млн рублей
28.10.2025, 13:190 Госдума приняла закон о круглогодичном призыве 28.10.2025, 13:170 Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области 28.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 28.10.2025, 13:010 На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов
28.10.2025, 12:501 Фотограф из Пскова стала участницей кулинарного стресс-теста Константина Ивлева 28.10.2025, 12:481 Сергей Вострецов поддержал идею о досрочном выходе на пенсию для многодетных отцов 28.10.2025, 12:340 Худощавый мужчина пропал в палкинской деревне Малое Плетнево 28.10.2025, 12:310 В Пскове открыта регистрация на пятый международный форум «Мы помним»
28.10.2025, 12:220 Рак молочной железы: почему не нужно бояться и как минимизировать риски 28.10.2025, 12:121 «Дневной дозор»: Допустимо ли употребление политиками обсценной лексики? 28.10.2025, 12:100 Появилось видео допроса жительницы Алтайского края, совершившей убийство в Пскове в 90-е годы 28.10.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Галиной Неваленной
28.10.2025, 11:510 Мода на ретро дошла до наушников: псковичи переходят на полноразмерные модели 28.10.2025, 11:460 Росгвардия задержала 37‑летнюю жительницу Пскова за кражу игристого 28.10.2025, 11:380 Зарубежные мошенники атакуют школьников через сервисы знакомств 28.10.2025, 11:270 Армен Мнацаканян: Высшие должностные лица не должны ругаться, особенно матом
28.10.2025, 11:244 В декорациях ликвидации 28.10.2025, 11:130 Великолучанин оспорил в суде штраф за непредоставление преимущества пешеходам 28.10.2025, 11:090 ДТП произошло на перекресте Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове 28.10.2025, 11:080 Россия оказалась на 47-й позиции в рейтинге самых пожилых стран
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru