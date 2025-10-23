Общество

Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда

Гражданам, имеющим статус «Ветеран труда Псковской области» и «Дети войны, проживающие в Псковской области», предложили увеличить выплаты на 5%. Данный законопроект рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С законодательной инициативой выступили депутаты фракции КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и детям войны в случае принятия законопроекта может увеличиться на 491 рубль. В пояснительной записке отмечается, что реализация положений представленного проекта закона Псковской области не требует больших затрат.

Петр Алексеенко подчеркнул, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть индексацию во втором полугодии, но индексации так и не произошло.

«Неужели из двух миллиардов кредита не найти одного миллиона на индексацию этих выплат?» - поинтересовался Петр Алексеенко.

В свою очередь заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко подчеркнул, что выделять отдельную категорию было бы не совсем справедливо, он предложил вернуться к вопросу при обсуждении бюджета на 2026 год.

Петр Алексеенко возразил, что это не такие большие деньги.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков заключил, что это действительно будет несправедливо по отношению к другим льготным категориям граждан, и предложил рассмотреть данный законопроект при обсуждении бюджета.

Законопроект признали экономически нецелесообразным. 5 из 6 депутатов проголосовали против.