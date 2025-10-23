Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
ПЛН 25 лет
О новый местах для туристов
где подают лучший завтрак
вишневый сквер
Новогодний корпоратив
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
Город Рождества
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Что изменилось в псковских школах
 
 
 
ещё Общество 23.10.2025 10:090 Год ярких событий. ЛОНГРИД 29.10.2025 10:260 Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда 29.10.2025 10:150 Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году 29.10.2025 09:430 Идеи незабываемых свиданий подсказали псковичам 29.10.2025 09:300 В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту 29.10.2025 09:000 Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
 
 
 
Самое популярное 22.10.2025 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 23.10.2025 15:390 Криминального авторитета арестовали в Пскове 22.10.2025 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 22.10.2025 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда

29.10.2025 10:26|ПсковКомментариев: 0

Гражданам, имеющим статус «Ветеран труда Псковской области» и «Дети войны, проживающие в Псковской области», предложили увеличить выплаты на 5%. Данный законопроект рассмотрели на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 29 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С законодательной инициативой выступили депутаты фракции КПРФ Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и детям войны в случае принятия законопроекта может увеличиться на 491 рубль. В пояснительной записке отмечается, что реализация положений представленного проекта закона Псковской области не требует больших затрат.

Петр Алексеенко подчеркнул, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть индексацию во втором полугодии, но индексации так и не произошло.

«Неужели из двух миллиардов кредита не найти одного миллиона на индексацию этих выплат?» - поинтересовался Петр Алексеенко.

В свою очередь заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко подчеркнул, что выделять отдельную категорию было бы не совсем справедливо, он предложил вернуться к вопросу при обсуждении бюджета на 2026 год.

Петр Алексеенко возразил, что это не такие большие деньги.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков заключил, что это действительно будет несправедливо по отношению к другим льготным категориям граждан, и предложил рассмотреть данный законопроект при обсуждении бюджета.

Законопроект признали экономически нецелесообразным. 5 из 6 депутатов проголосовали против.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 78 человек
29.10.2025, 10:530 В Псковской области предлагают отменить маловостребованную налоговую льготу 29.10.2025, 10:470 В Пскове возбуждено уголовное дело по факту кражи из автомобиля участника СВО 29.10.2025, 10:340 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав 29.10.2025, 10:290 В Псковской области за вечер ликвидировали три пожара в хозяйственных постройках
29.10.2025, 10:260 Бюджетный комитет Собрания предложил отложить проект об индексации выплат ветеранам труда 29.10.2025, 10:150 Сергей Вострецов требует гарантий для рабочих мест и зарплат в 2026 году 29.10.2025, 09:590 Мужчина задержан за кражу детских конструкторов в Пскове 29.10.2025, 09:540 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется
29.10.2025, 09:430 Идеи незабываемых свиданий подсказали псковичам 29.10.2025, 09:300 В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту 29.10.2025, 09:150 Монтаж кровли завершают в церкви Николы со Усохи в Пскове 29.10.2025, 09:000 Врач рассказал, с какого возраста ребенку можно есть икру и суши
29.10.2025, 08:400 Российские ученые определили оптимальные модели для прогноза динамики размера опухоли 29.10.2025, 08:170 В России предложили закрепить деловой туризм в законодательстве 29.10.2025, 08:000 День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 29 октября 29.10.2025, 07:300 В Госдуму внесут проект об увеличении размера минимальной компенсации за детсад
29.10.2025, 07:000 Программу «Земский тренер» могут запустить в Псковской области с 2026 года 28.10.2025, 22:251 Фильм, частично снятый в псковской деревне Глоты, победил на международном кинофестивале в Пхеньяне 28.10.2025, 22:000 Преимущества и недостатки стереотипов назвал психолог 28.10.2025, 22:000 Псковский «Торнадо» завоевал бронзу на международном хоккейном турнире
28.10.2025, 21:440 Михаил Ведерников и «Газпром» обсудили развитие газификации в Псковской области 28.10.2025, 21:300 Антон Мороз приглашает жителей третьего округа Пскова на встречу по созданию ТОС 28.10.2025, 21:100 Лучшие полицейские Псковской области удостоены чести быть занесенными на Доску Почета 28.10.2025, 21:000 Псковичи представят регион в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве
28.10.2025, 20:400 Навигация на Талабские острова завершится в ноябре 28.10.2025, 20:200 Конференция «Импульс Т1»: Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России 28.10.2025, 20:200 В Островском районе стартовала профильная смена «Поверь в себя-2025» 28.10.2025, 20:000 Однополосное движение введут на Зональном шоссе в Пскове 31 октября
28.10.2025, 19:400 Невельский суд вынес приговор организатору контрабанды 89 кг гашиша 28.10.2025, 19:200 В Псковской области отремонтировали 30 километров железнодорожных путей 28.10.2025, 19:000 В полицию Псковского района требуются участковые, следователи и инспекторы ДПС 28.10.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 октября
28.10.2025, 18:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 29 октября 28.10.2025, 18:000 Госдума одобрила право участников СВО на бесплатное повторное СПО 28.10.2025, 17:530 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о производстве, депутатской работе и поддержке спорта. ВИДЕО 28.10.2025, 17:500 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6. ВИДЕО
28.10.2025, 17:480 Съемочная группа программы «Доброе утро, Петербург» работала в Изборске 28.10.2025, 17:411 «Позиция ученого» всегда выгоднее позиции «военного»: как превратить конфликты в возможности 28.10.2025, 17:290 В Псковской области уничтожат 50 зараженных калл из Германии 28.10.2025, 17:280 «Гонки по вертикали»: визит полпреда и медиафорум №6
28.10.2025, 17:171 Галина Неваленная о сиюминутных решениях, успехах и проблемах Запсковья 28.10.2025, 17:060 Судимую псковичку наказали за 11 ударов ножом по телу знакомого 28.10.2025, 17:010 На улице Железнодорожной в Пскове вскрыли и обворовали автомобиль 28.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 28 октября
28.10.2025, 16:571 Депутат Госдумы предложила ввести в школах шведский стол 28.10.2025, 16:560 Действующая Миссис Россия станет ведущей финала конкурса красоты в Пскове 28.10.2025, 16:460 «Гайд-парк» с Галиной Неваленной: Для чего нужны контрольные выезды в округ. ВИДЕО 28.10.2025, 16:360 Администрация Пскова рассматривает дела о незаконной стоянке на зелёных территориях
28.10.2025, 16:240 Госдума в первом чтении приняла проект, нацеленный на борьбу с игроманией 28.10.2025, 16:160 Подорожание товаров неизбежно: Юрий Сорокин прокомментировал повышение НДС 28.10.2025, 16:100 Жюри IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» возглавит художник-постановщик фильма «Тайна третьей планеты» 28.10.2025, 16:030 Госдума приняла закон о сборах резервистов для защиты объектов энергетики
28.10.2025, 15:550 Галина Неваленная: Мы каждый год составляем план желаемых изменений в округе 28.10.2025, 15:440 Первый в эпидсезоне случай гриппа зарегистрировали в Псковской области 28.10.2025, 15:390 Юрий Сорокин о вызовах для бизнеса в 2025-2026 годах: Время непростое, но руки опускать нельзя 28.10.2025, 15:350 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать
28.10.2025, 15:300 В нескольких деревнях Псковского района сделали освещение вдоль дорог 28.10.2025, 15:180 Сергей Вострецов: Выплата январских пенсий в декабре — реальный акт социальной солидарности 28.10.2025, 15:120 Итоги агродиктанта в Псковской области подвели в региональном парламенте 28.10.2025, 14:590 До +10 градусов и дожди прогнозируют 29 октября в Псковской области
28.10.2025, 14:460 Дмитрий Шахов и латвийский журналист обсудили итоги VI Псковского медиафорума 28.10.2025, 14:350 Скончался звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов 28.10.2025, 14:200 Премьерные арт-экскурсии включил в программу «Ночи искусств» Пушкинский заповедник 28.10.2025, 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей 
28.10.2025, 14:090 Кондитер из Себежа создала сахарный бюст Джонни Деппа 28.10.2025, 13:580 Великолучанам напомнили способы защиты от энтеровирусной инфекции 28.10.2025, 13:530 Минтранс рекомендовал оборудовать автобусы и такси детскими креслами 28.10.2025, 13:470 «VIP-персоны» на качелях. ФОТОРЕПОРТАЖ
28.10.2025, 13:350 Мероприятие по мотивам сериала Wednesday пройдет в псковском клубе «СтругановЪ» 28.10.2025, 13:290 Комету Lemmon запечатлели с территории Островского района 28.10.2025, 13:250 Псковские таможенники пресекли незаконный ввоз французских украшений на 1,5 млн рублей 28.10.2025, 13:190 Госдума приняла закон о круглогодичном призыве
28.10.2025, 13:170 Опубликовано расписание автобусов на ноябрьские праздники в Псковской области 28.10.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Юрием Сорокиным 28.10.2025, 13:010 На 101-м году жизни скончался Почетный гражданин Пскова Георгий Давыдов 28.10.2025, 12:501 Фотограф из Пскова стала участницей кулинарного стресс-теста Константина Ивлева
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru