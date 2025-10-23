Общество

На маркетплейсах обнаружили миллионы нарушений по части маркировки

Около 25 миллионов нарушений по части маркировки обнаружено при продаже одежды и текстиля на маркетплейсах за девять месяцев 2025 года, сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), операторе системы «Честный знак».

«За 9 месяцев 2025 года система маркировки "Честный знак" зафиксировала порядка 25 миллионов нарушений при продаже товаров легкой промышленности на онлайн-площадках», - сказали в ЦРПТ.

На втором месте - молочная продукция, где было обнаружено 12,4 миллиона нарушений, а на третьем месте - обувь с 7 миллионами нарушений. Еще 6,2 миллиона нарушений было обнаружено в категории «бутилированная вода», а в категории «парфюмерия» - почти 700 тысяч нарушений. «Это наиболее чувствительные сегменты - товары, которые люди используют ежедневно», - отметили в ЦРПТ.

При этом общий показатель нарушений по части маркировки, зарегистрированных за первые девять месяцев 2025 года, на 30% ниже, чем годом ранее, пишет РИА Новости.

«За 2024–2025 годы маркетплейсам передано около 4 тысяч обращений покупателей. В 70% случаев площадки урегулировали вопросы с продавцами, в остальных применили штрафы или заблокировали карточки товаров», - рассказали в ЦРПТ.