Общество

В Пскове презентовали X Этнографический диктант: от музейных фондов до студенческих экспедиций

Детали X Большого этнографического диктанта раскрыли в Пскове. Акция пройдет с 1 по 8 ноября, и, как подчеркнули спикеры, это не просто тест, а глубокое погружение в живую культуру, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Ключевой темой пресс-конференции, которая прошла в библиотеке имени Василева в Пскове 29 октября, стала связь диктанта с практической наукой.

Эльвира Королева, заместитель генерального директора по научной работе Псковского музея-заповедника, кандидат исторических наук, заявила: «Мы можем не только рассказать, но и показать культурное наследие. Нашему музею скоро 150 лет, и мы являемся традиционной площадкой для диктанта».

Она пригласила студентов и всех желающих ознакомиться с богатыми этнографическими фондами, где хранится история прибалтийских племен, скандинавов и народа сето.

О том, как эти знания добываются, рассказала Любовь Юрчук, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета.

«В ПсковГУ полевые экспедиции проводятся с 1977 года, поэтому сбор материала не прекращается никогда. В этом году 16 студентов и два преподавателя за семь дней изучили 38 деревень Гдовского района, записав интервью более чем от 100 информантов», - поделилась Любовь Юрчук.

По ее словам, именно такие экспедиции, фиксирующие былички и легенды, являются основой для понимания местной культуры.

Директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, кандидат филологических наук Наталья Молчанова добавила, что псковские филологи напрямую участвовали в создании вопросов для диктанта.

«Наш блок вопросов связан с привлечением интереса к псковскому народному говору, например, это слова «синьяк», «набойник», «красик». Наша цель — привлечь внимание к нашему культурному разнообразию и расширить границы собственного мира», - подчеркнула директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций.

Напомним, что «Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. В 2024 году диктант написали 3,5 млн человек из 170 государств мира.

Десятая всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области с 1 по 8 ноября. Стать участником можно будет онлайн или прийти на очную площадку.