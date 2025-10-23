Общество

Этнографический диктант как «дверь в избу»: в Пскове рассказали о семейном формате и росте статуса акции

В Пскове на пресс-конференции в библиотеке имени Василева представили X Большой этнографический диктант, который в этом году проводит правительство региона, что подтверждает возросший статус акции. Особый акцент спикеры сделали на его роли в воспитании молодежи и объединении семей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Елена Синева, член Общественной палаты Псковской области, директор гимназии №29 города Пскова, поделилась уникальным опытом проведения диктанта в стенах своего учреждения: «У нас он разновозрастной: педагоги, родители, 8 и 11 классы. Сам диктант уютный, домашний. Складывается ощущение, что вы приоткрываете дверь избы. Для старшеклассников — это вызов, а для маленьких деток важно семейное дело, чтобы родители проходили диктант вместе с ними».

Елена Синева подчеркнула, что диктант — это не экзамен, а увлекательное путешествие: «Он проверяет знания, а также наталкивает на их поиск и вдохновляет школьников. Главное — сделать первый шаг к изучению истории своего края».

Историю развития акции в регионе представила Надежда Лищенко, председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России». Она рассказала, как диктант из заочной акции превратился в очную и дистанционную, и как с каждым годом растет его охват и значимость. Также спикер отметила, что в этом году в Псковском регионе акцию проводит правительство Псковской области.

Напомним, что «Большой этнографический диктант» — это уникальная возможность для жителей России и зарубежья проверить свои знания о традициях, языках, истории и культуре народов, населяющих нашу страну. В 2024 году диктант написали 3,5 млн человек из 170 государств мира.

Десятая всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в Псковской области с 1 по 8 ноября. Стать участником можно будет онлайн или прийти на очную площадку.