Общество

Чтобы город дышал: Сбер озеленил улицу Некрасова в Пскове

30 октября в Пскове на улице Некрасова прошла ESG-активность, в ходе которой состоялась высадка деревьев, инициированная местным отделением Сбера. Мероприятие, прошедшее при поддержке городской администрации, стало важным шагом в озеленении центральной улицы города после недавней реконструкции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Акция собрала вместе сотрудников банка, членов их семей и представителей власти. В числе участников были управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец, а также заместители главы администрации Пскова Алексей Саенко и Виталий Сухинский.

Волонтеры высадили подращенные липы, клены и дубы в четырех ключевых точках:

Сквер у памятника Кирову (перекресток улицы Некрасова и Октябрьского проспекта); Сквер имени Кутузова (напротив здания правительства); Придомовый сквер напротив здания городской администрации; Газон на перекрестке улицы Некрасова и улицы Советской (напротив Двора Подзноева).

Особенностью акции стало то, что на всех высаженных деревьях разместили бирки с QR-кодом. Отсканировав его камерой смартфона, любой горожанин может перейти на платформу sbertrees.ru и узнать подробности акции, а также изучить инфографику о влиянии городского озеленения на жизнь и здоровье людей. Деревья важны в масштабах не только планеты, но и отдельных городов, защищая их от перегрева путем поглощения углекислого газа. Помимо этого, рощи, парки и скверы выполняют и психотерапевтическую функцию: в зеленом городе людям жить комфортнее, это снижает тревогу и симптомы депрессивных расстройств.

Однако озеленение — лишь одно из направлений экологической работы Псковского отделения Сбера. Банк системно развивает проекты по раздельному сбору вторсырья и активно вовлекает сотрудников в волонтерство, организуя экологические и социальные акции. За текущий год силами коллектива собрали и отправили на переработку 3,8 тонн макулатуры и 50 килограммов пластика (в довесок к прошлогоднему сбору в 2,56 тонны). Сотрудники также регулярно участвуют в субботниках по очистке берегов рек Псковы и Великой. Такие меры способствуют улучшению экологической обстановки Псковской области, снижают объем образующихся отходов и помогают сохранить природные богатства региона.

Кроме того, все офисы банка в регионе оснащены системой телеметрии и дистанционного управления, что позволяет интеллектуально регулировать расход электроэнергии и тепла в помещениях. Эта мера ежегодно позволяет экономить энергоресурсы на сумму до 1,4 миллиона рублей.

«Посадка деревьев, сортировка отходов для последующей переработки и участие в экологических мероприятиях для нас — это не просто мероприятия, направленные на защиту окружающей среды, а способ воспитания ответственного отношения к природе. Люди все чаще участвуют в экопроектах не потому, что обязаны, а потому, что искренне хотят внести вклад в сохранение планеты, и это свидетельствует о значительном изменении сознания. Экология перестает быть абстрактной идеей и становится неотъемлемой частью нашей повседневности: семейным досугом, школьными проектами, корпоративными начинаниями. Платформа Сбербанка "Сберегаем вместе" способствует этому процессу, объединяя около 2,5 миллиона россиян, предлагая каждому необходимую информацию, интересные события и инструменты для активного участия в экологически значимых проектах. Наша задача — не одноразовые акции, а долгосрочная стратегия развития экологической культуры, и мы рады возможности ее формировать», — резюмировал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Акция прошла в рамках ключевых инициатив программы устойчивого развития Сбера «Сберегаем вместе».