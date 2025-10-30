Чтобы город дышал: Сбер озеленил улицу Некрасова в Пскове

30 октября в Пскове на улице Некрасова прошла ESG-активность, в ходе которой состоялась высадка деревьев, инициированная местным отделением Сбера. Мероприятие, прошедшее при поддержке городской администрации, стало важным шагом в озеленении центральной улицы города после недавней реконструкции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Акция собрала вместе сотрудников банка, членов их семей и представителей власти. В числе участников были управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец, а также заместители главы администрации Пскова Алексей Саенко и Виталий Сухинский.
Волонтеры высадили подращенные липы, клены и дубы в четырех ключевых точках:
Особенностью акции стало то, что на всех высаженных деревьях разместили бирки с QR-кодом. Отсканировав его камерой смартфона, любой горожанин может перейти на платформу sbertrees.ru и узнать подробности акции, а также изучить инфографику о влиянии городского озеленения на жизнь и здоровье людей. Деревья важны в масштабах не только планеты, но и отдельных городов, защищая их от перегрева путем поглощения углекислого газа. Помимо этого, рощи, парки и скверы выполняют и психотерапевтическую функцию: в зеленом городе людям жить комфортнее, это снижает тревогу и симптомы депрессивных расстройств.
Однако озеленение — лишь одно из направлений экологической работы Псковского отделения Сбера. Банк системно развивает проекты по раздельному сбору вторсырья и активно вовлекает сотрудников в волонтерство, организуя экологические и социальные акции. За текущий год силами коллектива собрали и отправили на переработку 3,8 тонн макулатуры и 50 килограммов пластика (в довесок к прошлогоднему сбору в 2,56 тонны). Сотрудники также регулярно участвуют в субботниках по очистке берегов рек Псковы и Великой. Такие меры способствуют улучшению экологической обстановки Псковской области, снижают объем образующихся отходов и помогают сохранить природные богатства региона.
Кроме того, все офисы банка в регионе оснащены системой телеметрии и дистанционного управления, что позволяет интеллектуально регулировать расход электроэнергии и тепла в помещениях. Эта мера ежегодно позволяет экономить энергоресурсы на сумму до 1,4 миллиона рублей.
Акция прошла в рамках ключевых инициатив программы устойчивого развития Сбера «Сберегаем вместе».