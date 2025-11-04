Общество

Ресторан «Гельдт» ищет псковских мастеров для создания уникальной новогодней елки

Ресторан «Гельдт» в Пскове объявляет о наборе мастеров для участия в специальном новогоднем проекте. Цель инициативы — создать праздничное оформление, которое отразит богатство ремесленных традиций Псковского края. Об этом ресторан сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Гельдт» / «ВКонтакте»

В этом году темой проекта стала «Красная огненная лошадь» — символ наступающего 2026 года, олицетворяющий силу, красоту и энергию творчества. Организаторы подчеркивают, что хотят видеть на своей елке украшения, созданные руками псковских умельцев — наполненные душевным теплом и уважением к местному колориту.

Для участия в проекте приглашаются мастера, работающие в различных техниках рукотворного искусства. От каждого участника ожидается создание 2–3 тематических елочных украшений. Все расходы на материалы берет на себя ресторан.

Со своей стороны «Гельдт» гарантирует участникам проекта информационную поддержку в виде публикации о мастерах и их работах в социальных сетях и СМИ, а также презентацию творчества многочисленным гостям заведения в течение всего праздничного периода.

Мастерам, желающим присоединиться к проекту, необходимо заполнить заявку по ссылке или написать в сообщения группы ресторана в социальных сетях.