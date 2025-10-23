Псковcкая обл.
Общество

Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России»

29.10.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Делегация Псковской области принимает участие в мероприятиях регионального дня в рамках третьего Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Площадка работает на территории Дворца культуры Тосно в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Тема регионального дня — «Социальная политика будущего: решения, которые меняют муниципалитеты». Его участники обсуждают актуальные направления: развитие спорта, систему социальной поддержки и здравоохранения, меры по повышению рождаемости, совершенствование образования и улучшение общего качества жизни граждан. Псковскую область представляют Главы муниципалитетов и председатели Собраний депутатов муниципальных округов.

«Мероприятие объединило экспертов в сфере социальной политики, демографии, народосбережения и представителей муниципалитетов со всей страны. Участие в мероприятиях такого формата позволяет обменяться опытом, обсудить новые идеи с экспертами и получить рекомендации для улучшения работы на местах», — отметила Глава Новоржевского округа Любовь Трифонова.

Отметим, Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — Сила России» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития городов и сел, а также создает уникальные возможности для установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса.

Основной форум пройдет в Москве в апреле 2026 года. Его проводит Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления по поручению Президента РФ и при поддержке Администрации Президента РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
