Общество

Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница»

28-летняя Любовь Райфшнайдер из Пскова в составе команды поваров-любителей победила в проекте «Полная посадка» на телеканале «Пятница». Программа вышла в эфир сегодня, 29 октября.

Фото: Любовь Райфшнайдер

«Полная посадка» — это стресс-тест для поваров. В числе участников проекта оказалась 28-летняя Любовь Райфшнайдер из Пскова. Любовь — фотограф и контент-креатор, ранее работала официанткой и мастером-бровистом.

В выпуске две команды обслуживали ресторан «Шеф by Ивлев» и обеспечивали в нём полную посадку. По результатом победила команда под оранжевым цветом, в составе которой была псковичка. Всего в команде было 5 человек, которые заработали 172 тысячи рублей - именно столько составила выручка рестона за вечер.

«Очень классный проект! Я получила удовольствие от процесса, и очень счастлива», - заключила псковичка в конце шоу.