Общество

Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях

Родители имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен образовательной организацией, в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме, следует из ответа ведомства на обращение депутатов Госдумы от фракции «Новые люди».

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, а также депутаты ГД Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате, пишет РИА Новости.

По мнению авторов обращения, введение предлагаемой возможности позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.

«Родители (законные представители) имеют право участвовать в родительских собраниях в любом из форматов, который установлен и реализуется образовательной организацией (в том числе очно, дистанционно или в смешанной форме)», - сказано в ответе на обращение за подписью первого замминистра ведомства Александра Бугаева.

В документе отмечается, что действующим законодательством установлено право родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательной организацией в формах, определяемых ее уставом, и родительское собрание является одной из форм реализации данного права.

При этом подчеркивается, что проведение родительских собраний не регламентируется на федеральном уровне, что позволяет решение вопросов, касающихся формата их организации, рассматривать самой образовательной организации, учитывая особенность организации образовательного процесса и интересов родителей.