Недвижимость

Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли

На 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва выступил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Олег Брячак. В своем выступлении он затронул как федеральные политические новости, так и критическую ситуацию в строительной сфере региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Недавно в Москве прошел съезд “Справедливой России”, на которой озвучили важные моменты. Первое - мы вернулись к своему старому названию “Справедливая Россия”. Второй момент для тех, кто занимаются политикой: нас пришел поздравить Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента - ред.), который зачитал нам послание от нашего президента, отмечая нас и желая удачи», - рассказал о съезде Олег Брячак.

Далее он перешел в перечислению проблемных вопросов: «Я, как профессиональный строитель и застройщик, вынужден и обязан бить тревогу по поводу того, что сегодня происходит в строительной отрасли, мы переживаем строительный кризис. Этот кризис повлечет за собой ликвидацию многих строительных компаний, снижение налогооблагаемой базы и все вытекающие негативные последствия. Проектное финансирование на сегодня составляет около 25%. Представьте, что построить дом стоит порядка 300 миллионов рублей. И не сложно посчитать, какую сумму застройщик отдаст банку, реализуя тот или иной проект. С учетом того, что стоимость квартир не увеличивается, а стоимость строительных материалов - растет».

По мнению депутата, губернатор Псковской области Михаил Ведерников хорошо понимает эти проблемы, правительство региона способствуют поддержке строительной отрасли. «Это великое дело, потому что, помимо затрат, застройщик тратит большое количество времени и нервов. В микрорайоне Хотицы, где планируется серьезная застройка, организована работа, подходит к завершению создание котельной, стоит подстанция, однако три года назад за подключение многоквартирного дома к электросетям нужно было заплатить порядка 300 000 рублей. Сегодня подключить такой же дом стоит 30 миллионов. Как за 3 года стоимость подключения может вырасти в тысячу раз?» - задается вопросом Олег Брячак и призывает коллег обратить внимание на этот момент.

«В ближайшее время мы составим коллективное обращение, чтобы навести порядок, потому что иначе те проблемы нагрянут гораздо быстрее, а сложностей будет гораздо больше. Если посыпется строительная область, то все остальные сферы, а вместе с ними люди - пострадают. Как формируется этот тариф, мы хотим разобраться и просим вашей помощи», - заключил парламентарий.