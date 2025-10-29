Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Гельдт» «Счастливый столик»
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
О новый местах для туристов
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
вишневый сквер
Завершается строительство «Надвратного дома»
Денис Иванов об округе №15
где подают лучший завтрак
Новогодний корпоратив
Города для людей
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Недвижимость 29.10.2025 11:161 Размер взносов на капремонт в Псковской области планируют увеличить на 12% 30.10.2025 12:031 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли 29.10.2025 11:161 Размер взносов на капремонт в Псковской области планируют увеличить на 12% 29.10.2025 10:530 В Псковской области предлагают отменить маловостребованную налоговую льготу 28.10.2025 15:351 Иск о взыскании 4,4 млн рублей за демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове будут обжаловать 28.10.2025 14:180 За демонтаж крытого рынка на Четырех углах в Пскове с ООО «Фавор» хотят взыскать 4,4 млн рублей 
 
 
 
Самое популярное 23.10.2025 15:391 Криминального авторитета арестовали в Пскове 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 23.10.2025 11:070 Министерство образования Псковской области расторгло контракт с первым заместителем Гором Брутяном 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли

30.10.2025 12:03|ПсковКомментариев: 1

На 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва выступил руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Олег Брячак. В своем выступлении он затронул как федеральные политические новости, так и критическую ситуацию в строительной сфере региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Недавно в Москве прошел съезд “Справедливой России”, на которой озвучили важные моменты. Первое - мы вернулись к своему старому названию “Справедливая Россия”. Второй момент для тех, кто занимаются политикой: нас пришел поздравить Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента - ред.), который зачитал нам послание от нашего президента, отмечая нас и желая удачи», - рассказал о съезде Олег Брячак. 

Далее он перешел в перечислению проблемных вопросов: «Я, как профессиональный строитель и застройщик, вынужден и обязан бить тревогу по поводу того, что сегодня происходит в строительной отрасли, мы переживаем строительный кризис. Этот кризис повлечет за собой ликвидацию многих строительных компаний, снижение налогооблагаемой базы и все вытекающие негативные последствия. Проектное финансирование на сегодня составляет около 25%. Представьте, что построить дом стоит порядка 300 миллионов рублей. И не сложно посчитать, какую сумму застройщик отдаст банку, реализуя тот или иной проект. С учетом того, что стоимость квартир не увеличивается, а стоимость строительных материалов - растет».

По мнению депутата, губернатор Псковской области Михаил Ведерников хорошо понимает эти проблемы, правительство региона способствуют поддержке строительной отрасли. «Это великое дело, потому что, помимо затрат, застройщик тратит большое количество времени и нервов. В микрорайоне Хотицы, где планируется серьезная застройка, организована работа, подходит к завершению создание котельной, стоит подстанция, однако три года назад за подключение многоквартирного дома к электросетям нужно было заплатить порядка 300 000 рублей. Сегодня подключить такой же дом стоит 30 миллионов. Как за 3 года стоимость подключения может вырасти в тысячу раз?» - задается вопросом Олег Брячак и призывает коллег обратить внимание на этот момент. 

«В ближайшее время мы составим коллективное обращение, чтобы навести порядок, потому что иначе те проблемы нагрянут гораздо быстрее, а сложностей будет гораздо больше. Если посыпется строительная область, то все остальные сферы, а вместе с ними люди - пострадают. Как формируется этот тариф, мы хотим разобраться и просим вашей помощи», - заключил парламентарий. 

Пресс-портрет
Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 135 человек
30.10.2025, 13:170 Дополнительные места всё еще есть в детских кружках Пскова 30.10.2025, 13:170 Псковским работникам аппарата мирового судьи разрешили замещать должности, не связанные с госслужбой 30.10.2025, 13:080 Доплаты к пенсии и компенсацию за наем жилья будут получать главы муниципалитетов Псковской области 30.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона?
30.10.2025, 13:020 Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике 30.10.2025, 12:560 Об уплате имущественных налогов расскажут в пресс-центре ПЛН 30.10.2025, 12:540 За три года в Псковской области по нацпроектам капитально отремонтировали 52 школы 30.10.2025, 12:460 В Пскове разыскивают бывшего заключенного из Саратова
30.10.2025, 12:440 Биологию и химию будут углублённо изучать в новой школе в псковских Борисовичах 30.10.2025, 12:380 Татьяна Лозницкая назвала приоритеты при капремонте школ на нацпроекту 30.10.2025, 12:290 Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году 30.10.2025, 12:250 Андрей Маковский возмутился выбором школьных предметов для обновления оборудования
30.10.2025, 12:190 Серьезная авария произошла утром 30 октября на трассе Р-23 «Псков» 30.10.2025, 12:150 Когда продолжат строить школу на улице Юности в Пскове, поинтересовался Олег Брячак 30.10.2025, 12:080 Сроки сдачи Кадетской школы в Великих Луках могут перенести  30.10.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме
30.10.2025, 12:031 Олег Брячак бьет тревогу из-за кризиса в строительной отрасли 30.10.2025, 11:480 Артур Гайдук заявил об отсутствии «шоколада» после принятия муниципальной реформы 30.10.2025, 11:450 Новогодний спектакль «Снежная королева» готовит псковский театр кукол 30.10.2025, 11:420 «Три мудреца»: Может ли туризм стать локомотивом экономики региона? 
30.10.2025, 11:410 Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков 30.10.2025, 11:350 Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства 30.10.2025, 11:280 Бывший директор великолукской «управляйки» оштрафован за хищение денег 30.10.2025, 11:280 Андрей Маковский предложил провести парламентский час по электротарифам
30.10.2025, 11:140 Суд запретил использовать ИИ в предвыборных плакатах 30.10.2025, 11:120 Вечер живой музыки в ресторане GURAVI 30.10.2025, 11:090 Конституционный суд не принял жалобу на отказ в регистрации кандидата на выборах главы Гдовского района 30.10.2025, 11:000 Стартовала 48-я сессия Псковского областного Собрания депутатов
30.10.2025, 10:550 В псковском музее восстанавливают уникальный изразец XVI – начала XVII века 30.10.2025, 10:480 Детские пособия и пенсии в ноябре псковичи получат досрочно 30.10.2025, 10:450 День инженера-механика празднуют в России 30 октября 30.10.2025, 10:430 Итоги сезона дорожного ремонта подвели в Великих Луках
30.10.2025, 10:240 У лишенного прав великолучанина изъяли автомобиль за нетрезвую езду 30.10.2025, 10:100 Мужчина из Пскова предстанет перед судом за кражу велосипеда из подъезда 30.10.2025, 09:550 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от лета к зиме 30.10.2025, 09:450 Минпросвещения перечислило форматы участия в родительских собраниях
30.10.2025, 09:300 В России предложили штрафовать матерей за отсутствие отца в свидетельстве о рождении 30.10.2025, 09:292 Хэллоуин. Запрещать или осмыслить? 30.10.2025, 09:150 Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос 30.10.2025, 09:000 Грибники-разбойники: восемь лет тюрьмы грозит псковичу за кражу телефона и сумки в лесу в Крестах
30.10.2025, 08:580 Пять БПЛА уничтожили в Новгородской области за ночь 30.10.2025, 08:400 В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать мясные полуфабрикаты 30.10.2025, 08:200 Россия увеличит финансирование поддержки семей с детьми в 2026 году 30.10.2025, 08:000 Перевод на «удаленку» способствует росту зарплат на треть - аналитики
30.10.2025, 07:300 Тренера отмечают свой профессиональный праздник 30 октября 30.10.2025, 07:000 Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России 29.10.2025, 22:000 Техника горевания помогает справится с душевной болью, рассказала психолог 29.10.2025, 21:400 Вечер памяти псковского поэта Геннадия Кононова пройдёт 30 октября
29.10.2025, 21:200 Мемориальную доску Серафиму Иванову открыли в деревне Похвальщина Псковского района 29.10.2025, 21:000 В Сретенской церкви Псково-Печерского монастыря реставраторы приступили к монтажу системы вентиляции 29.10.2025, 20:400 Псковичка победила в шоу «Полная посадка» на телеканале «Пятница» 29.10.2025, 20:200 Делегация Псковской области принимает участие в форуме «Малая Родина — Сила России»
29.10.2025, 20:000 В Палкинском районе завершили капитальный ремонт моста через реку Романовку 29.10.2025, 19:400 32-го бронзового космонавтика открыли в Калуге 29.10.2025, 19:210 ДТП произошло на пересечении улиц Инженерной и Алтаевой в Пскове 29.10.2025, 19:000 Ограничение скорости будет действовать на восьми участках трассы Р-23 «Псков» 30 октября
29.10.2025, 18:490 День в истории ПЛН. 29 октября 29.10.2025, 18:400 Олег Брячак облизбиркому: Вы утонете в жалобах на следующих выборах 29.10.2025, 18:400 Решение по ремонту дороги в районе Лисьих Горок в Пскове предложил Антон Мороз 29.10.2025, 18:340 «Экосреда»: Быть экологичным проще, чем кажется. ВИДЕО
29.10.2025, 18:330 Механизмы сокращения задолженности по взносам на капремонт проанализировали в Собрании 29.10.2025, 18:230 Псковские реставраторы выступили с докладами на конференции в Эрмитаже 29.10.2025, 18:220 Игорь Сопов — Олегу Брячаку: Пугать нас заваливанием жалобами не надо 29.10.2025, 18:200 Пропавшего в сентябре мужчину разыскивают в Псковском районе
29.10.2025, 18:140 17 дворов в Великих Луках преобразились в рамках программы благоустройства 29.10.2025, 18:090 «PRO-ПРАВО»: Лишение родительский прав. ВИДЕО 29.10.2025, 18:020 В Пскове арестовали 22-летнего мужчину по делу о хищении у пенсионера почти 14 млн рублей 29.10.2025, 17:540 Олег Беляев назначен руководителем управления городского хозяйства Пскова
29.10.2025, 17:510 Полуфиналистки конкурса красоты стали участницами программы «Легенды Пскова» 29.10.2025, 17:440 В Пскове отметили 73-летие вневедомственной охраны Росгвардии 29.10.2025, 17:430 Повышение взносов на капремонт одобрил комитет Собрания по АПК 29.10.2025, 17:400 Пути преодоления кадрового голода в ресторанном бизнесе обсудили в Пскове
29.10.2025, 17:350 Реплика Константина Калиниченко: Дебумагизация школы 29.10.2025, 17:340 Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября 29.10.2025, 17:310 Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования 29.10.2025, 17:280 Александр Братчиков: Увеличение взноса на капитальный ремонт — необходимая мера
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru