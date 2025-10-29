Общество

Мы стремимся охватить каждого — Дмитрий Яковлев о молодежной политике

Министерство молодежной политики стремится работать со всеми категориями молодежи, заявил врио министра молодежной политики Дмитрий Яковлев на парламентском часе Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих отметил, что в настоящее время лишь порядка 50% молодежи охвачено существующими инициативами, в то время как другая половина самоорганизуется в различных группах и проектах, таких как «Вкусно — и точка», а также в торговых центрах и менее благополучных местах.

«Что есть в программе по молодежной политике или что планируется добавить, чтобы самоорганизовавшуюся молодежь привлечь в ваши ряды? Потому что они в ваш офис не пойдут. В "Первые“ не пойдут», — задал вопрос Игорь Дитрих.

В ответ на это врио министра молодежной политики Дмитрий Яковлев признал существующие проблемы и подчеркнул: «Да, такая проблема существует. В настоящий момент нет возможности коснуться каждого, но мы к этому стремимся. Мы работаем не только с теми, кто приходит в Дом молодежи».

Дмитрий Яковлев также добавил, что для вовлечения молодежи проводятся различные мероприятия на других площадках, включая фестивали уличных культур и мастер-классы с участием федеральных экспертов.

«Существует такая категория, которую трудно будет вовлечь в экосистему молодежной политики, но мы продумываем различные мероприятия, чтобы охватить ее. Мы держим вопрос на контроле и каждый день ищем механизмы вовлечения ребят в нашу деятельность», — заключил он.