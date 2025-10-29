Виктория Малахова назначена мировым судьёй участка №2 Великолукского района

Виктория Малахова назначена на должность мирового судьи участка №2 Великолукского района сроком на 3 года. Такое решение по результатам голосования приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
За проголосовали 20 депутатов. Против были трое.
Виктория Малахова родилась в 1998 году в Пензенской области. Училась в Саратовской юридической академии. Работала секретарём судебного заседания и помощником председателя суда.