Виктория Малахова назначена мировым судьёй участка №2 Великолукского района

Виктория Малахова назначена на должность мирового судьи участка №2 Великолукского района сроком на 3 года. Такое решение по результатам голосования приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

За проголосовали 20 депутатов. Против были трое.

«По результатам тайного голосования Виктория Малахова назначается на должность. Желаем вам продуктивной работы и справедливого правосудия», - сказал председатель областного Собрания Александр Котов.

Виктория Малахова родилась в 1998 году в Пензенской области. Училась в Саратовской юридической академии. Работала секретарём судебного заседания и помощником председателя суда.