Общество

День в истории ПЛН. 30 октября

30.10.2025 18:15

История Псковской Ленты Новостей началась 25 лет назад, и с тех пор жителям области доступен нескончаемый поток информации. Все главные новости региона дислоцируются в одном месте. На протяжении всех этих лет каждый год богат на события. Поэтому мы решили запустить новую рубрику «В этот день на ПЛН» и подготовили для вас подборку самых ярких новостей, которые выходили 30 октября в разные годы.  

 

2003 год. Дух Довмонта назвал имя следующего президента России

Общественная организация «Союз спасения Псковского края» в 2003 году провела спиритический сеанс «Советуемся с Довмонтом». Мистическое действо происходило в Псковском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Как передавал корреспондент Псковской Ленты Новостей, перед началом сеанса присутствующим была показана шоу-программа, организованная силами драмтеатра. Все концертные номера носили патриотический характер. Певцы и певицы исполняли песни о Пскове, а танцовщицы демонстрировали красоту псковских женщин.

Сам спиритический сеанс носил характер театрального действия. Дух Довмонта действительно посетил присутствующих. Некоторые даже слышали его голос. Непосредственные участники сеанса, они же инициативная группа «Союза Спасения» - Елена Поккас, Виктор Яшин и Вадим Гузынин задали великому князю всего один вопрос: «Как быть, ведь Псковскую область хотят присоединить к Ленинградской?». Довмонт этого не одобрил и велел смотреть на Запад. Более вслух о судьбе области он ничего не сообщил.

Однако по окончании спиритического сеанса Вадим Гузынин сообщил: «Произошло важное событие. Не знаю - говорить ли? Скажу. Дух подсказал нам, кто будет следующим президентом. Это министр внутренних дел Борис Грызлов. Он находится сегодня на Псковской земле. Эти мистические события совпало. Я думаю, что это не случайно», - сказал он.

По окончании спиритического сеанса зрителям была предложена водка и красная икра. Тосты поднимались за Псковскую область и Бориса Грызлова.

На данный момент пост президента Российской Федерации занимает Владимир Путин. Напомним, 26 марта 2000 года он впервые был избран президентом РФ, 14 марта 2004 года избран президентом РФ на второй срок. 8 мая 2008 года указом президента назначен председателем правительства РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был избран президентом Российской Федерации. По итогам выборов, прошедших 18 марта 2018 года, переизбран на пост главы государства. 

2007 год. Памятный знак жертвам политических репрессий открыт в Пскове

В этот день состоялось торжественное открытие памятного знака жертвам политических репрессий, приуроченное к 70-летию большого террора. Право торжественного открытия знака было предоставлено заместителю главы города Пскова Ивану Цецерскому и председателю правозащитной организации «Мемориал»* Юрию Дзева. 

Напомним, День памяти жертв политических репрессий установлен постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается в России 30 октября.

 
*Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал»* — некоммерческая организация, изначально созданная для исследования политических репрессий в СССР. 4 октября 2016 года был включён в список иноагентов Минюста РФ. 29 декабря 2021 года решением Верховного суда России принято решение о ликвидации международного общества «Мемориал»*.

2008 год. Состоялось торжественное открытие Псковской областной шахматной школы

Семнадцать лет назад 30 октября состоялось торжественное открытие Псковской областной шахматной школы в новом здании на улице Свердлова в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, в мероприятии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Кузнецов,  вице-губернатор, президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов, председатель Государственного комитета Псковской области по молодежной политике и спорту Александр Коновалов.

Школа была рассчитана на 30 человек. На текущий момент школа функционирует и приносит региону ежегодные победы на различных шахматных турнирах.

2013 год. От «Святого Иуды» в Псковской области пострадали 12 районов

В ночь с 29 на 30 октября 2013 года, во время шторма «Святой Иуда», в Псковской области без электричества остались 12 районов. Всего без электроэнергии оставалось 359 населенных пункта, 6 тысяч 615 человек.

На территории Псковской области без света оказались 10 социально-значимых объектов, 729 человек.

Так, в Пыталовском районе от шторма пострадал детский приют на улице Пыталовские хутора. Всего в приюте находился 31 человек, из них 11 человек - обслуживающий персонал.

В Гаврах осталась без света Гавровская средняя школа (обучаемых - 95 человек, персонал – 31 человек), в поселке Белорусский - Белорусская средняя школа (обучаемых - 98 человек, персонал – 25 человек), в поселке Линово - Линовская средняя общеобразовательная школа (обучающихся – 149 человек, персонал – 27 человек), в поселке Линово - ГУСО Линовский дом-интернат для инвалидов (35 человек), в поселке Белорусский - детский сад «Солнышко» (49 воспитанников).

В деревне Лавры Печорского района без электричества находился Бобровский детский дом, в Опочецком районе - Матюшинская средняя школа (45 человек), котельная в Приозерном, Болгатовский психоневрологический интернат (на излечении 150 человек).

Шторм «Святой Иуда» в тот год принес шквалистый ветер в большинство регионов Северо-Запада России. Циклон, зародившийся на юге Великобритании, затронул Петербург, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую, Архангельскую и Калининградскую области и Коми. Режим повышенной готовности в связи с штормовым предупреждением и усилением ветра введен во всех регионах Северо-Запада. 

Метеорологи назвали шторм в честь святого Иуды, чей праздник отмечается в Великобритании 28 октября.

2014 год. «Наше радио» входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса»

В этот день стало известно, что с 1 ноября 2014 года радиостанция «Наше радио» входит в состав медиахолдинга «Гражданская пресса».

Радиостанция существует в регионе достаточно давно. Длительное время «Наше радио» на частоте 103,0 FM вещало на территории Псковской области из Москвы.

Основателем радиостанции был Михаил Козырев* (признан иноагентом). Жизнь проекта началась в 1998 году с песни «В наших глазах» группы «Кино». За годы существования «Наше радио» добилось широкой популярности и всероссийского охвата вещания, формируя у слушателей представление о российской рок-музыке в соответствии со своим форматом. 

Радиостанция является организатором крупнейшего на постсоветском пространстве фестиваля «Нашествие». Кроме того, «Наше радио» транслирует крупнейший рок-чарт России «Чартова дюжина» и вручает одноименную премию.

В те годы руководство медиахолдинга «Гражданская пресса» выразило уверенность, что «Наше радио» совместно с псковскими клубами будет продвигать отечественную музыку в Псковской области и способствовать приезду в регион известных рок-исполнителей.

Напомним, в состав медиахолдинга «Гражданская пресса» сейчас входят электронные периодические издания «Псковская Лента Новостей» и «Центр деловой информации», «МК в Пскове», а также радиостанции: «Европа Плюс», «РетроFM», «Energy», «Наше радио» и «ПЛН FM». 

Основатель и бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев* признан иностранным агентом. 

 

Новости из этой подборки - лишь малая часть всего информационного массива Псковской Ленты Новостей. В честь своего 25-летия мы каждый день будем выпускать подобные материалы и вспоминать то, что когда-то вызывало резонанс в обществе. 

