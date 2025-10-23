Общество

Жертв политических репрессий вспоминают 30 октября в России

День памяти жертв политических репрессий установлен Постановлением Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18 октября 1991 года и ежегодно отмечается в России 30 октября.

Дата для установления памятного Дня была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.

Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных — миллионы, и значительное число их нигде не было учтено. По сохранившимся документам только в период с 1921 по 1953 год были репрессированы 4 060 306 человек. Важно помнить, что в число пострадавших входят не только сами репрессированные, но и их дети, которые в результате преследований остались без опеки родителей.

По данным комиссии при президенте РФ на конец 2015 года, с момента действия закона «О реабилитации жертв политических репрессий», были реабилитированы более 3,7 миллиона человек. В том числе речь идет о делах, имевших большой общественный резонанс, в частности, о реабилитации великого танцовщика Рудольфа Нуриева, Патриарха Тихона и его окружения, известных деятелей меньшевистской партии — Марка Бройдо, Николая Суханова, ученого-биолога Николая Тимофеева-Ресовского.

В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий.

Сегодня работа в данном направлении продолжается — в России приняты и выполняются постановления, направленные на поддержку жертв репрессий, созданы специальные комиссии по делам реабилитированных.

30 октября в День памяти жертв политических репрессий в Москве у Соловецкого камня (памятник был открыт 30 октября 1990 года) проходит траурный митинг, по окончании которого его участники возлагают к Соловецкому камню венки от президента и правительства Российской Федерации, от правительства Московской области, а также от общественных организаций жертв политических репрессий.

В столице акция памяти также проходит на Бутовском полигоне (бывший стрелковый полигон НКВД в Бутово хорошо известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи) и у мемориала жертвам политических репрессий «Стена скорби» на проспекте академика Сахарова, пишет calend.ru.

Подобные траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложение цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и пр.), посвященные памяти всех, кто погиб и пострадал в ходе политических репрессий, проходят и в других регионах России. А Русская православная церковь установила на эту дату день особого поминовения погибших в результате репрессий советских времен. Такое решение принял Священный синод РПЦ.