Общество

Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава

Цифровая платформа «Здоровье», разработанная «РТК-Платформа здоровья» (входит в ГК «Ростелеком»), вошла в реестр Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) и получила статус «Иной информационной системы». Это дает возможность подключать к платформе федеральные и региональные сервисы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Единую систему аутентификации и авторизации (ЕСИА), а также медицинские информационные системы предприятий.

Фото: «Ростелеком»

Корпоративная платформа «Здоровье» — комплексное цифровое решение «Ростелекома» для автоматизации и системного управления здоровьем сотрудников крупных промышленных предприятий. Платформа анализирует риски общих и профессиональных заболеваний, выявляя потенциальные угрозы на ранних этапах, помогает снизить травматизм и, как следствие, сократить количество больничных листов, снижая затраты на простой и медицинское обслуживание. Кроме того, она автоматически разрабатывает персонализированные оздоровительные программы и оценивает их эффективность с помощью данных аналитики. В итоге платформа повышает производительность труда, снижает расходы бизнеса и укрепляет корпоративное здоровье.

В основе решения «Ростелекома» лежат результаты научно-исследовательских работ в области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры России и соответствует высоким стандартам информационной безопасности, что подтверждается аттестатом соответствия требованиям по защите информации.

«Забота о здоровье работников укрепляет репутацию компании, способствует созданию комфортной рабочей среды, помогает уменьшить количество дней, пропущенных из-за болезней, и, конечно, повышает эффективность труда. Регистрация нашей платформы “Здоровье” в реестре свидетельствует о ее потенциале, высоком уровне защищенности данных, а также подтверждает соответствие требованиям законодательства. Это повышает доверие пользователей и создает необходимые условия для использования медицинских сервисов “Ростелекома”. Кроме того, использование данных из государственных информационных систем позволяет развивать платформу и расширять ее функциональные возможности для наших клиентов», - сказал генеральный директор «РТК-Платформа здоровья» Александр Корсак.

Статус «Иной информационной системы» был присвоен решением президиума комиссии правительства РФ по использованию информационных технологий в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на основании «Правил взаимодействия информационных систем в здравоохранении» (постановление правительства РФ от 12.04.2018 № 447).