Медицинская платформа «Ростелекома» включена в реестр ИТ-систем Минздрава

Цифровая платформа «Здоровье», разработанная «РТК-Платформа здоровья» (входит в ГК «Ростелеком»), вошла в реестр Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) и получила статус «Иной информационной системы». Это дает возможность подключать к платформе федеральные и региональные сервисы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Единую систему аутентификации и авторизации (ЕСИА), а также медицинские информационные системы предприятий.
Фото: «Ростелеком»
Корпоративная платформа «Здоровье» — комплексное цифровое решение «Ростелекома» для автоматизации и системного управления здоровьем сотрудников крупных промышленных предприятий. Платформа анализирует риски общих и профессиональных заболеваний, выявляя потенциальные угрозы на ранних этапах, помогает снизить травматизм и, как следствие, сократить количество больничных листов, снижая затраты на простой и медицинское обслуживание. Кроме того, она автоматически разрабатывает персонализированные оздоровительные программы и оценивает их эффективность с помощью данных аналитики. В итоге платформа повышает производительность труда, снижает расходы бизнеса и укрепляет корпоративное здоровье.
В основе решения «Ростелекома» лежат результаты научно-исследовательских работ в области профессиональной медицины, проведенные совместно с ведущими центрами экспертизы Минтруда и Минздрава России. Платформа «Здоровье» зарегистрирована в реестре отечественного ПО Минцифры России и соответствует высоким стандартам информационной безопасности, что подтверждается аттестатом соответствия требованиям по защите информации.
Статус «Иной информационной системы» был присвоен решением президиума комиссии правительства РФ по использованию информационных технологий в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на основании «Правил взаимодействия информационных систем в здравоохранении» (постановление правительства РФ от 12.04.2018 № 447).