Общество

В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Высадка деревьев, инициированная местным отделением Сбера, состоялась 30 октября в Пскове на улице Некрасова. Мероприятие, прошедшее при поддержке городской администрации, стало важным шагом в озеленении центральной улицы города после недавней реконструкции.

Акция собрала вместе сотрудников банка, членов их семей и представителей власти. Особенностью акции стало то, что на всех высаженных деревьях разместили бирки с QR-кодом. Отсканировав его камерой смартфона, любой горожанин может перейти на платформу sbertrees.ru и узнать подробности акции, а также изучить инфографику о влиянии городского озеленения на жизнь и здоровье людей.

Подробнее об озеленении улицы Некрасова — в фоторепортаже Анны Тягуновой.