Общество

Лев Шлосберг* выступил с последним словом в суде

30 октября заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* произнёс своё последнее слово в суде. Политик акцентировал внимание на исторической памяти и провел параллели с историческим прошлым XX века, упомянув судьбы репрессированных жителей Псковской области, сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

«Сегодня в России День памяти жертв политических репрессий. Он восходит к 30 октября 1974 года, когда по инициативе диссидентов Кронида Любарского, Алексея Мурженко и других узников мордовских и пермских лагерей был впервые отмечен "День политзаключённого" совместной голодовкой и выдвижением ряда гуманитарных и политических требований», - сказал политик.

Он отметил, что память о репрессиях должна быть сохранена не только в сердцах людей, но и в официальных мероприятиях.

Напомним, по версии следствия, Лев Шлосберг*, включенный 16 июля 2023 года в реестр иноагентов, в 2024 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года он вновь разместил несколько видеоматериалов на администрируемой им странице в социальной сети «ВКонтакте» без указания на то, что они созданы и распространены иноагентом.

Ранее прокурора просила по этому делу назначить заместителю председателя партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* 440 часов обязательных работ.

Сейчас политик находится под домашним арестом по другому уголовному делу — о дискредитации ВС РФ.

*в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.