Торжество по случаю 77-летия Псковского облсовпрофа. ФОТОРЕПОРТАЖ

77 лет со дня образования Псковского областного совета профсоюзов отмечали сегодня, 30 октября, в Доме профсоюзов в Пскове.

Профсоюзное движения в Псковской области появилось осенью 1905 года. Тогда были образованы профсоюзы железнодорожников, деревообделочников, булочников. 1 октября 1948 года XIX пленум ВЦСПС принял постановление об образовании в республиках, краях и областях Советов профессиональных союзов и проведении выборов в них на конференциях в октябре-декабре того же года. 30 октября 1948 года в Пскове прошла первая областная межсоюзная конференция, которая образовала Псковский областной совет профсоюзов.

Подробнее о торжестве - в фоторепортаже Андрея Николаева.