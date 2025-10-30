Общество

Игорь Дитрих о повышении стоимости патента для мигрантов и других итогах сессии

Очередное заседание Псковского областного Собрания депутатов прошло 30 октября. О парламентском часе, повышении стоимости патента для трудовых мигрантов и других итогах сессии рассказал заместитель председателя областного Собрания Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

- Игорь Иванович, сегодняшний парламентский час был посвящен теме молодежной политики. Как вы можете оценить состояние молодежной политики в регионе сейчас?

- В рамках парламентского часа на сессиях областного Собрания депутатов с некоторой периодичностью выносится информация правительства Псковской области о реализуемых на территории региона проектах. В этот раз обсуждение было посвящено молодежной политике. На комитете по труду и социальной политике этот вопрос бурно обсуждался, задавались вопросы, звучали предложения, высказывалась критика по тем моментам, которые в региональной молодежной политике пока еще не учтены. Было отмечено, что взаимодействие министерства молодежной политики и Молодежного парламента при областном Собрании депутатов пока недостаточное.

На многих ярких и хорошо организованных мероприятиях для молодёжи мы, к сожалению, видим одних и тех же активистов. Да, цифра охвата молодёжи большая — 50%, но на деле чувствуется, что этого недостаточно. Нужно вовлекать не только тех, кто уже в движении, но и тех, кто пока вне поля зрения. Их нужно замечать, поддерживать и включать в общую повестку. Молодёжная политика — это наше будущее. Думаю, министерство молодежной политики услышит и примет к рассмотрению наши замечания. Работа и так проводится большая, она продолжится и, конечно, достигнет успеха.

- Сегодня был принят законопроект, согласно которому размер патента для трудовых мигрантов возрастёт почти на треть и составит 9 950 рублей в месяц. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по сравнению с 2025 годом составит 3 183 рубля. Как вы считаете, не будет ли в связи с этим оттока трудовых мигрантов из нашей области?

- Этот вопрос тоже широко обсуждался на комитете. Если читать, то он звучит так: «проект закона об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Псковской области». Последние слова - ключевые. Давайте представим весы. Обычно у весов две чаши, а чтобы установить коэффициент, отражающий особенности рынка труда региона, у этих весов будет, скажем, десять «чаш»: сколько рабочих мест имеется в области, сколько людей претендует на эти патенты? А эти претенденты приедут одни или со своими семьями с детьми? Насколько это повысит нагрузку на образование, здравоохранение, правоохранительные органы, насколько это повлияет на социальную напряженность? Прорабатывается, в том числе, и то, сколько стоит патент у наших соседей. Например, в Новгородской области на следующий год планируется больше 11 тысяч, сейчас у нас около 6 тысяч. Мы не можем сделать сильно меньше, чем у соседей, ведь тогда с Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской областей пойдёт поток претендентов к нам, в Псковскую область. Коэффициент нужен для того, чтобы количество трудовых мигрантов не уменьшилось и катастрофически не увеличилось. Поэтому он тщательно прорабатывается со многими институтами: прокуратурой, УМВД, ГИБДД, здравоохранением, образованием, министерствами труда, юстиции, социальной защиты.

- А нет ли риска, что это увеличит количество тех, кто нелегально будет устраиваться здесь на работу?

- Для этого есть специально обученные люди, которые должны это предотвращать. В последнее время законодательство по этому поводу очень жесткое, поэтому вряд ли добросовестные работодатели будут этим пользоваться

- В некоторых регионах введены ограничения на работу иностранных граждан, планируются ли подобные ограничения в нашей области?

- Мы знаем, что в некоторых регионах для иностранных работников введены ограничения: где-то им нельзя работать в общепите, на транспорте, в такси. Рассматривая вопрос на комитете, мы задавали нашему докладчику вопрос: «А нет ли у нас таких ограничений?». У нас пока таких ограничений нет, и в ближайшее время не планируется их вводить, потому что совместный анализ деятельности прокуратуры, социальной защиты, центра занятости, судебной системы в этом разрезе показывает, что количество правонарушений у трудовых мигрантов не превышает средние показатели нарушений гражданами России по региону. Если вдруг начнет превышать, то будем принимать меры.

- По итогам сессии, какие наиболее значимые инициативы вы можете выделить?

- Все вопросы, которые выносятся на сессию областного Собрания депутатов, проходят ряд предварительных этапов и разработок. Сначала тот, кто это предлагает, прорабатывает. Затем эти вопросы аккумулируются и выносятся на совет Собрания. На совете Собрания какие-то вопросы могут быть отвергнуты: несистемные, незначимые или недоработанные. Дальше каждый вопрос рассматривается на комитете по профилю, где задаются вопросы, вносятся поправки, иногда возвращаются на доработку. Также свои заключения дают Правительство области, Счетная палата, правовой комитет Собрания, прокуратура. Поэтому выделить наиболее важный вопрос нельзя. Все вопросы важны и глубоко проработаны на предварительном этапе.

Беседовала Александра Мошина