Общество

Капитальный ремонт детского сада «Золотой петушок» в Тямше завершили

В детский сад «Золотой петушок» в деревне Тямша, где летом провели капитальный ремонт, совершили контрольный выезд, сообщила на своей странице сети «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: страница «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Дошкольное учреждение, являющееся структурным подразделением Тямшанской гимназии, посещают 85 воспитанников. В этом году из бюджета района выделили более семи миллионов рублей на капитальный ремонт.



Капитальные работы затронули эркер, где находятся спальни двух групп детского сада. Специалисты укрепили несущие конструкции и утеплили помещения с помощью сэндвич-панелей. Провели также косметический ремонт актового зала на первом этаже, где во время визита проходил детский утренник. Также подрядчик выполнил косметический ремонт уличной площадки детского сада.



В рамках формирования бюджета района на следующий год Наталья Федорова поручила проработать вопрос с подъездными путями. В этом сезоне по запросу жителей выполнили работы по обустройству тротуара, парковочной зоны на десять машиномест и ремонту участка дороги рядом с Тямшанской гимназией. Наталья Федорова отметила, что работа должна продолжаться, так как на данной территории расположены несколько социальных объектов и места массового посещения граждан.