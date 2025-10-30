Общество

Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства

Мошенники стали активнее использовать тему фейковых выплат, подарков и «государственных бонусов» в преддверии Дня народного единства, рассказали эксперты Angara Security.

Специалисты компании в преддверии праздника начали фиксировать рост активности мошенников, использующих эту тему.

«Злоумышленники представляются сотрудниками органов государственной власти, социальных служб или сервисов и обещают россиянам разовые выплаты, "подарки к празднику" или "государственные бонусы за участие в общественных инициативах", — сообщили эксперты.

Для получения «подарка» мошенник просит жертву подтвердить личность по телефону, назвать код из смс или реквизиты банковской карты для «оформления документов» и «получения выплаты» — сами схемы повторяют ранее проработанные сценарии. Сейчас же злоумышленники спекулируют на патриотических чувствах граждан и идее государственной поддержки.

Также эксперты компании отмечают устойчивый рост Telegram-ботов и фишинговых сайтов, маскирующихся под госресурсы и общественные организации. Аферисты используют схожие доменные имена и дизайн официальных порталов для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Именно на них предлагается заполнить анкету или «подтвердить участие в акции», после чего происходит кража персональных и банковских данных.

«В преддверии Дня народного единства мы наблюдаем классическую схему социотехнического мошенничества. Для граждан старшего возраста осенний праздник ассоциируется с советской традицией, когда лучшие работники получали денежные вознаграждения к 7 ноября», — прокомментировал эксперт по социотехническому тестированию компании Яков Филевский.

Он отметил, что социально незащищенные категории граждан, ждущие помощи от государства, легко верят в правдоподобность таких предложений и без всяких подозрений переходят на фишинговый сайт, стилизованный под «Госуслуги».

Специалисты рекомендуют проверять информацию о выплатах через официальные источники, а также помнить, что государство не запрашивает коды и реквизиты, а сотрудники госорганов и соцслужб никогда не просят сообщать коды из смс, реквизиты банковских карт или пароли. Не нужно переходить по сомнительным ссылкам из неожиданных смс и сообщений в мессенджерах, даже если они обещают финансовую выгоду.