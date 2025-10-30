Общество

Продлевать отдых на День народного единства планируют 8% работающих псковичей — опрос

Продлевать отдых на День народного единства отпусками и отгулами планируют 8% работающих псковичей. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Большинство экономически активных псковичей не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (62%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 8% опрошенных. 16% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 14% работают по сменному графику.

Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 5%, среди горожан от 35 до 45 лет — 12%, среди граждан старше 45 лет — 7%. Число желающих продлить отдых на ноябрьские праздники увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 6% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 10% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

66% горожан проведут День народного единства дома в кругу семьи. 10% — на работе. 6% отправятся за город. По 3% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.

Опрос проводили 22—28 октября 2025 года.