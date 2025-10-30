Общество

Стартовал третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области»

Третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области» в рамках нацпроекта «Кадры» стартовал в регионе. В этом году форум впервые проходит в Великих Луках на площадке промышленного технопарка «Электрополис», сообщили в Telegram-канале Псковского областного центра занятости населения.

Фото здесь и далее: Центр занятости Псковской области

Форум собрал активных, инициативных и амбициозных участников со всей области — тех, кто готов искать новые возможности и строить свою карьеру здесь, в Псковском крае.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пожелал успеха участникам.

«Уверен, что здесь, на форуме, каждый из вас увидит возможности реализовать свои таланты, знания и амбиции в Псковской области. В этом и состоит наша главная цель», - отметили глава региона.

В рамках форума в прямом эфире выступил генеральный директор HeadHunter Дмитрий Сергиенков.

Подключится к прямой трансляции можно по ссылке.